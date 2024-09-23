Ксения Редина из Самарской области стала лучшим сыроваром России

Состоялось торжественное награждение победителей всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар". Конкурс был организован Минтрудом РФ, правительством Самарской области и проходил на площадке Самарского государственного аграрного университета.
"Лучший сыровар" - номинация новая, это важное направление деятельности, ведь пищевая промышленность - это обеспечение здоровья населения и пищевой безопасности страны, а значит основа жизни и экономики, - отметил заместитель директора департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты населения РФ Александр Савельев - Надеюсь, что, обменявшись опытом в ходе конкурса, участники приедут в свои регионы и смогут транслировать полученный опыт и применить необходимые навыки для улучшения своей профессиональной деятельности".
Участники состязались в теоретических знаниях и в практических навыках. Проверка теории - это тест из 20 вопросов, которые проверяли знание технологии по переработке молока, производству сыра. В билете были и две ситуационные задачи. Практический модуль включал определение технологических свойств молока и приготовление адыгейского сыра.
Результаты участников оценивали члены экспертной рабочей группы - представители аграрных вузов и сыровары из разных регионов России. Окончательные итоги подводила Центральная конкурсная комиссия.
"Прекрасно были подготовлены рабочие места для варки сыра и анализа молока, - оценил профессор Чувашского государственного аграрного университета, член жюри Геннадий Ларионов, - все участники находились в одинаковых условиях и в целом хорошо справились с заданиями".
Третье место заняла представитель Республики Адыгея Светлана Гарагуля, второе место - представитель Чувашской Республики Ольга Кошелева.
А лучшим сыроваром России стала Ксения Редина из КФХ "Рузанов Владимир Юрьевич" Самарской области.
"На региональном этапе я заняла второе место и поэтому к финалу готовилась особенно серьезно, - рассказала Ксения Редина. - Семья помогала мне, освободила время для занятий. Победе я, конечно, очень рада, но еще важнее участие и знакомство с другими сыроварами".
Основная задача Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" - популяризация рабочих профессий. В следующем году планируется увеличить число номинаций конкурса с пяти до двадцати. Номинации будут выбраны по самым востребованным профессиям, которые определятся исходя из прогноза кадровой потребности на предприятиях страны.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!