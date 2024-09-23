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Общество

Ксения Редина из Самарской области стала лучшим сыроваром России

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялось торжественное награждение победителей всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар". Конкурс был организован Минтрудом РФ, правительством Самарской области и проходил на площадке Самарского государственного аграрного университета.

Фото: министерство труда и социальной защиты Саратовской области

"Лучший сыровар" - номинация новая, это важное направление деятельности, ведь пищевая промышленность - это обеспечение здоровья населения и пищевой безопасности страны, а значит основа жизни и экономики, - отметил заместитель директора департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты населения РФ Александр Савельев - Надеюсь, что, обменявшись опытом в ходе конкурса, участники приедут в свои регионы и смогут транслировать полученный опыт и применить необходимые навыки для улучшения своей профессиональной деятельности".

Участники состязались в теоретических знаниях и в практических навыках. Проверка теории - это тест из 20 вопросов, которые проверяли знание технологии по переработке молока, производству сыра. В билете были и две ситуационные задачи. Практический модуль включал определение технологических свойств молока и приготовление адыгейского сыра.

Результаты участников оценивали члены экспертной рабочей группы - представители аграрных вузов и сыровары из разных регионов России. Окончательные итоги подводила Центральная конкурсная комиссия.

"Прекрасно были подготовлены рабочие места для варки сыра и анализа молока, - оценил профессор Чувашского государственного аграрного университета, член жюри Геннадий Ларионов, - все участники находились в одинаковых условиях и в целом хорошо справились с заданиями".

Третье место заняла представитель Республики Адыгея Светлана Гарагуля, второе место - представитель Чувашской Республики Ольга Кошелева.

А лучшим сыроваром России стала Ксения Редина из КФХ "Рузанов Владимир Юрьевич" Самарской области.

"На региональном этапе я заняла второе место и поэтому к финалу готовилась особенно серьезно, - рассказала Ксения Редина. - Семья помогала мне, освободила время для занятий. Победе я, конечно, очень рада, но еще важнее участие и знакомство с другими сыроварами".

Основная задача Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" - популяризация рабочих профессий. В следующем году планируется увеличить число номинаций конкурса с пяти до двадцати. Номинации будут выбраны по самым востребованным профессиям, которые определятся исходя из прогноза кадровой потребности на предприятиях страны.

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