Из Волжского района в Самару дополнительно пустят 5 автобусных маршрутов

Во второй декаде июля из Самары до Волжского района дополнительно запустят пять межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом глава минтранса Сергей Карпов сообщил в среду, 18 июня, во время заседания правительства Самарской области под председательством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова.
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщил, что ведомство подготовило проект постановления, в соответствии с которым предусматривается перераспределение в 2025 г. средств областной казны на реализацию двух мероприятий. Речь идет о сумме в 326 млн рублей.
"Первое мероприятие - организация перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам", - сообщил Сергей Карпов. На это планируют потратить 215,7 млн рублей. По словам министра, со второй декады июля в работу введут пять социально значимых маршрутов межмуниципального сообщения: №№ 124 и 480 (до пос. Смышляевка), №№ 358, 396 (Петра Дубрава), №401 (Южный город).
"Это позволит повысить транспортную доступность для жителей Волжского района, проживающих в поселках Смышляевка, Петра Дубрава, Южный город", - прокомментировал он.
Сергей Карпов подчеркнул: перебоев в расписании быть не должно. Работа указанных маршрутов подразумевается в рамках госконтрактов с установлением четких требований по соблюдению расписания со стороны перевозчика. Также прописаны требования к подвижному составу, включая его санитарное и техническое состояние.
"Второе мероприятие - оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом на сумму 110,7 млн рублей. Оно позволит обеспечить бесперебойные речные перевозки до конца навигационного периода. В настоящее время, с учетом цен и тарифов, установленных в текущем году, эта статья у нас была дефицитной. Мы дополняем средства для того, чтобы в навигационный период доработать до конца", - заключил министр.
"Вы сказали, что маршруты межмуниципальные. Де-юро это так, хотя де-факто мы понимаем, что эти перевозки практически внутригородские. Но регулирует их не город, а министерство транспорта. И для обеспечения движения автобусов на этих направлениях по регулируемому тарифу (а не по свободной рыночной цене, которая не устроила бы, скорее всего, жителей) мы и принимаем решения о субсидировании такого рода перевозок", - прокомментировал доклад министра Михаил Смирнов.
Кроме того, вице-губернатор добавил, что работа в этом направлении будет продолжаться: "Мы неоднократно обсуждали эти темы. Работа идет, пусть не всегда очень быстро и динамично. Все-таки это очень серьезные затраты, 200 млн рублей на пять маршрутов. Тем не менее мы методично будем вести эту работу и дальше. Будем замещать нерегулируемые маршруты качественными современными автобусами".
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...