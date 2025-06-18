Из Волжского района в Самару дополнительно пустят 5 автобусных маршрутов

Во второй декаде июля из Самары до Волжского района дополнительно запустят пять межмуниципальных автобусных маршрутов. Об этом глава минтранса Сергей Карпов сообщил в среду, 18 июня, во время заседания правительства Самарской области под председательством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Михаила Смирнова.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщил, что ведомство подготовило проект постановления, в соответствии с которым предусматривается перераспределение в 2025 г. средств областной казны на реализацию двух мероприятий. Речь идет о сумме в 326 млн рублей.

"Первое мероприятие - организация перевозок автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам", - сообщил Сергей Карпов. На это планируют потратить 215,7 млн рублей. По словам министра, со второй декады июля в работу введут пять социально значимых маршрутов межмуниципального сообщения: №№ 124 и 480 (до пос. Смышляевка), №№ 358, 396 (Петра Дубрава), №401 (Южный город).

"Это позволит повысить транспортную доступность для жителей Волжского района, проживающих в поселках Смышляевка, Петра Дубрава, Южный город", - прокомментировал он.

Сергей Карпов подчеркнул: перебоев в расписании быть не должно. Работа указанных маршрутов подразумевается в рамках госконтрактов с установлением четких требований по соблюдению расписания со стороны перевозчика. Также прописаны требования к подвижному составу, включая его санитарное и техническое состояние.

"Второе мероприятие - оказание услуг по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом на сумму 110,7 млн рублей. Оно позволит обеспечить бесперебойные речные перевозки до конца навигационного периода. В настоящее время, с учетом цен и тарифов, установленных в текущем году, эта статья у нас была дефицитной. Мы дополняем средства для того, чтобы в навигационный период доработать до конца", - заключил министр.

"Вы сказали, что маршруты межмуниципальные. Де-юро это так, хотя де-факто мы понимаем, что эти перевозки практически внутригородские. Но регулирует их не город, а министерство транспорта. И для обеспечения движения автобусов на этих направлениях по регулируемому тарифу (а не по свободной рыночной цене, которая не устроила бы, скорее всего, жителей) мы и принимаем решения о субсидировании такого рода перевозок", - прокомментировал доклад министра Михаил Смирнов.

Кроме того, вице-губернатор добавил, что работа в этом направлении будет продолжаться: "Мы неоднократно обсуждали эти темы. Работа идет, пусть не всегда очень быстро и динамично. Все-таки это очень серьезные затраты, 200 млн рублей на пять маршрутов. Тем не менее мы методично будем вести эту работу и дальше. Будем замещать нерегулируемые маршруты качественными современными автобусами".