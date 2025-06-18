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Общество

69 общественно значимых проектов из Самарской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, подвели итоги второго конкурса 2025 года Фонда президентских грантов. Среди победителей 69 проектов некоммерческих организаций Самарской области. Они получат финансирование в размере более 145 млн рублей.

Напомним, что Самарская область традиционно является одним из лидеров по количеству проектов-победителей и суммам выигранных грантов. Так, в первом конкурсе этого года победителями стали 55 проектов НКО региона на общую сумму более 133 млн рублей.

Всего по результатам конкурса 1640 проектов некоммерческих организаций со всей страны получат финансирование на реализацию своих социальных проектов. Общая сумма президентской грантовой поддержки проектов НКО — 4,2 млрд рублей.

Среди самарских проектов-победителей самое большое количество проектов направлено на охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни, команды 14 проектов будут заниматься социальным обслуживанием, социальной поддержкой и защитой граждан, 13 проектов направлены на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.

На поддержку участников и ветеранов СВО, а также их семей направлены 7 проектов. Один из них — "3D СТАРТ: ремесло в руках ветеранов и инвалидов СВО" будет реализован благотворительным фондом "ЗОВ — СВОИХ НЕ БРОСАЕМ". Основная цель проекта — содействие профориентации и трудоустройству ветеранов и инвалидов СВО.

Самый масштабный проект с названием "Экосистема активного долголетия — точки опоры и векторы развития" будет реализован благотворительным фондом "Хорошие истории". Проект направлен на развитие базовых элементов экосистемы поддержки активного долголетия через объединение усилий некоммерческих организаций, государственных учреждений, власти, бизнеса и экспертного сообщества на территориях присутствия Альянса "Серебряный возраст" (в составе Альянса 19 регионов РФ).

В рамках проекта "Мир здоровья" местными отделениями Общероссийской общественной организации "Российский красный крест" в Сызрани, Новокуйбышевске и Чапаевске будут созданы современные образовательные пространства с интерактивными занятиями по обучению принципам здорового образа жизни.

"Мы очень рады, что благодаря поддержке Фонда президентских грантов о подвиге наших воинов узнают множество мальчишек. На последних играх у нас приняло участие 400 детей со всей области, я думаю, что с такой поддержкой мы сможем привлечь еще больше участников. Это будет большая и очень сильная в эмоциональном и воспитательном плане история для наших подростков", — рассказал о проекте отец Дионисий, директор Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр". В планах организации провести открытые спортивные игры для подростков 6-17 лет. Помимо соревнований предусмотрены встречи с действующими участниками и ветеранами специальной военной операции, от которых ребята узнают о подвигах и самоотверженных поступках защитников Родины.

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