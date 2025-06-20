Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев вернулись из "Крыльев Советов" в "Спартак"

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Полузащитники Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев возвращаются в московский "Спартак" по завершении срока аренды, рассчитанной до конца сезона, сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"