Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев вернулись из "Крыльев Советов" в "Спартак"

Полузащитники Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев возвращаются в московский "Спартак" по завершении срока аренды, рассчитанной до конца сезона, сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".
В этом сезоне в составе "Крыльев" Антон Зиньковский провел 11 матчей и отметился одной голевой передачей. Игорь Дмитриев принял участие в 27 встречах, записав на свой счет 3 гола и 2 результативные передачи.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.