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Туризм Общество

Самарская область представила туристические возможности на международном туристическом форуме "Путешествуй"

МОСКВА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За шесть дней, с 10 по 15 июня, форум "Путешествуй" посетили 433000 жителей и гостей города Москвы. Самарская область приняла активное участие в мероприятии, представив свои туристические возможности на нескольких площадках фестивальной программы.

В экспозиции Самарской области участвовали 16 организаций. Наибольший интерес гостей вызвали природные достопримечательности региона, возможности для семейного отдыха, а также культурно-познавательный, пляжный и активный туризм.

В течение всех дней работы форума на стенде Самарской области проходили ежечасные розыгрыши сувениров, в рамках которых гости получили более 300 призов. Особенным событием стала лотерея на главной сцене 13 и 14 июня, где разыграли 29 сертификатов на отдых в Самарской области от 15 компаний.

Важной частью деловой программы стали переговоры с представителями Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Министерства туризма Республики Абхазия, а также более чем 20 организациями туристической отрасли из различных регионов России. В ходе встреч обсуждались перспективы создания межрегиональных туристических маршрутов, развитие транспортного сообщения с Абхазией и привлечение новых событийных мероприятий в Самарскую область.

Итоги форума "Путешествуй" показали значительный интерес к туристическим ресурсам Самарской области, а достигнутые договоренности открывают дополнительные возможности для продвижения региона как привлекательного направления для путешествий.

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