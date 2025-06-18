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Общество

В минприроды Самарской области опровергли информацию о якобы попавших в частные руки землях лесного фонда

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области опровергло распространяемую в СМИ информацию о том, что минприроды Самарской области "раздало в частные руки" 41,63 га земель лесного фонда.

"Участки государственного лесного фонда не выводятся и не передаются в чью-то собственность: 41,63 га, о которых говорят в СМИ, - это восемь участков под рекреационную деятельность по договору аренды", - подчеркнули в министерстве.

Они сообщили, что этому предшествует ряд действий:

  • формируются участки, которые могут быть потенциально интересны для развития туризма, ставятся на кадастровый учет;
  • проводится открытый аукцион (глава 8 Лесного кодекса РФ), в котором может принять участие любое юрлицо;
  • начальная цена - размер ежегодной арендной платы, а победителем становится тот, кто предложил наибольшую цену. Минприроды арендаторов не определяет и не выбирает;
  • арендатор готовит проект освоения леса.

При этом в ведомстве добавили, что ограничений у процедуры много: капитальное строительство под запретом, огораживать территорию нельзя, возможна лишь санитарная рубка деревьев и размещение объектов только на 20% площади самого участка.

Также в минприроды пояснили, почему аренда земель под рекреационную деятельность идет на пользу лесному хозяйству и жителям.

"Почему это на пользу? Арендатор самостоятельно делает противопожарное обустройство, проводит лесопатологические обследования и следит за территорией. Бюджетные деньги при этом не тратятся, арендная плата идет в федеральный и областной бюджеты. Создаются места отдыха, развивается туризм", - заявили в министерстве.

Также представители ведомства добавили, что Рослесхоз ежегодно устанавливает план по вовлечению лесных участков в хозяйственный оборот. В 2025 году в Самарской области должны быть заключены договоры аренды на 76,68 га. Работу планируется продолжить.

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