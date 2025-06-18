В минприроды Самарской области опровергли информацию о якобы попавших в частные руки землях лесного фонда

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области опровергло распространяемую в СМИ информацию о том, что минприроды Самарской области "раздало в частные руки" 41,63 га земель лесного фонда.
"Участки государственного лесного фонда не выводятся и не передаются в чью-то собственность: 41,63 га, о которых говорят в СМИ, - это восемь участков под рекреационную деятельность по договору аренды", - подчеркнули в министерстве.
Они сообщили, что этому предшествует ряд действий:
- формируются участки, которые могут быть потенциально интересны для развития туризма, ставятся на кадастровый учет;
- проводится открытый аукцион (глава 8 Лесного кодекса РФ), в котором может принять участие любое юрлицо;
- начальная цена - размер ежегодной арендной платы, а победителем становится тот, кто предложил наибольшую цену. Минприроды арендаторов не определяет и не выбирает;
- арендатор готовит проект освоения леса.
При этом в ведомстве добавили, что ограничений у процедуры много: капитальное строительство под запретом, огораживать территорию нельзя, возможна лишь санитарная рубка деревьев и размещение объектов только на 20% площади самого участка.
Также в минприроды пояснили, почему аренда земель под рекреационную деятельность идет на пользу лесному хозяйству и жителям.
"Почему это на пользу? Арендатор самостоятельно делает противопожарное обустройство, проводит лесопатологические обследования и следит за территорией. Бюджетные деньги при этом не тратятся, арендная плата идет в федеральный и областной бюджеты. Создаются места отдыха, развивается туризм", - заявили в министерстве.
Также представители ведомства добавили, что Рослесхоз ежегодно устанавливает план по вовлечению лесных участков в хозяйственный оборот. В 2025 году в Самарской области должны быть заключены договоры аренды на 76,68 га. Работу планируется продолжить.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...