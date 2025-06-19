На грузовой переправе через Волгу 23 и 24 июня назначаются дополнительные рейсы

В понедельник, 23 июня, и во вторник, 24 июня, на паромной переправе по маршруту Самара (Октябрьский Спуск) - с. Рождествено назначаются дополнительные рейсы.

В понедельник рейс назначен на 19:00 из Рождествено. Во вторник - из Самары в 20:00.