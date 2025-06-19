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Экология Общество

Волонтеры АО "ННК" выпустили в Волгу 170 тысяч мальков ценных пород рыб

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании (входит в нефтехимический комплекс "Роснефти") выпустили в акваторию Саратовского водохранилища почти 170 тысяч мальков стерляди и сазана.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Одним из ключевых направлений природоохранной деятельности Новокуйбышевской нефтехимической компании является сохранение биоразнообразия Волжского бассейна. Предприятие с 2014 года участвует в программе по зарыблению Волги, за это время нефтехимики выпустили более 750 тысяч мальков ценных пород рыб.

Стерлядь - исконно волжская рыба, однако в силу ряда неблагоприятных факторов оказалась на грани исчезновения и занесена в Красную книгу. По заказу предприятия молодь специально вырастили в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, расположенного на берегу Волги. Перед выпуском мальков подготавливают к естественной среде: обеспечивают специальный режим кормления, оптимальный уровень кислорода и постепенную адаптацию к температуре речной воды. Данные мероприятия повышают уровень выживаемости в природных условиях.

Водоемы для зарыбления выбираются с учетом оптимальных условий для роста и восстановления популяции. Выпуск мальков проводится с участием специалистов отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений - неотъемлемая часть стратегии "Роснефть 2030". Компания и ее дочерние предприятия нацелены на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду, повышение экологичности производства, сохранение экосистем.

АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" - дочернее общество НК "Роснефть" в Самарской области, крупный производитель продукции нефтехимии, газопереработки и органического синтеза. Ассортимент товарной продукции предприятия превышает 30 наименований.

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