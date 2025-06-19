ИТ-холдинг Т1 подготовит студентов ведущих российских вузов к реальной работе в ИТ-индустрии

ИТ-холдинг Т1 подписал соглашения о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) в рамках ПМЭФ 2025. Вместе с вузами Т1 будет реализовывать образовательные проекты, направленные на развитие практических навыков у студентов ИТ-специальностей.

Стратегическими задачами ИТ-холдинга Т1 являются развитие инженерной школы в стране и подготовка компетентных кадров для ИТ-отрасли. Для этого компания расширяет сотрудничество с ведущими вузами — эксперты Т1 делятся практической экспертизой со студентами, проводят для них карьерно-образовательные мероприятия, помогают осваивать современные ИТ-инструменты.

В рамках партнерства с Финансовым университетом при Правительстве РФ и СПбГУТ Т1 будет участвовать в актуализации и разработке образовательных программ для будущих ИТ-специалистов. Важной частью формирования нового поколения айтишников станет усиленная практическая подготовка. Например, в этом году Финансовый университет при Правительстве РФ и Т1 откроют совместную программу бакалавриата по направлению "Прикладное машинное обучение".

Эксперты-практики ИТ-холдинга Т1 будут принимать активное участие в образовательном процессе — преподавать профильные дисциплины, курировать и поддерживать студентов при подготовке дипломных работ. Кроме того, учащиеся вузов получат возможность пройти стажировку в компании, где смогут познакомиться с реальными ИТ-проектами. Также Финансовый университет при Правительстве РФ и СПбГУТ получат доступ к платформе "Сфера" и "Инженерному анализу Т1" — студенты будут использовать ИТ-решения для наработки прикладных навыков.

"Наше тесное сотрудничество с вузами помогает формировать у выпускников компетенции, востребованные в индустрии. Сегодня спрос на ИТ-кадры высок как никогда. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы студенты уже во время обучения пробовали решать реальные задачи, получали всестороннюю поддержку и выходили на рынок квалифицированными специалистами. Это вклад в цифровое развитие всей страны", — комментирует Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

"Для СПбГУТ партнерство с Т1 — это возможность интегрировать современные технологии в учебный процесс. Студенты смогут не просто изучать ИТ-дисциплины в теории, а работать с теми инструментами, что уже активно применяются в отрасли. Наши студенты получат дополнительное преимущество, которое усилит их позиции на старте карьеры", — отметил Руслан Киричёк, ректор СПбГУТ.

"Для нас важно, чтобы студенты, наряду с получением фундаментальных знаний, приобретали практические навыки, соответствующие вызовам и требованиям современной цифровой экономики. Сотрудничество с ИТ-холдингом Т1 — нашим стратегическим индустриальным партнером в реализации программы подготовки топ-специалистов в области искусственного интеллекта — открывает новые возможности для прикладного обучения, научных исследований и проектной деятельности. Объединяя научно-образовательный потенциал Финансового университета и практический опыт одного из лидеров ИТ-отрасли, мы сможем реализовать масштабные инициативы и внести весомый вклад в развитие цифровых технологий в России", — отметил Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета при Правительстве РФ.