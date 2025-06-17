В Самарской области проходит цикл просветительских мероприятий от Общества "Знание" ко Дню памяти и скорби

В преддверии Дня памяти и скорби в Самарской области стартовал цикл просветительских мероприятий Общества "Знание". Лекции, встречи с героями СВО, историками, политологами, государственными и общественными деятелями проходят на базе детских оздоровительных лагерей, библиотек, домов культуры, музеев и на других площадках.
Так, на базе лагеря "Волжанка" состоялась встреча с лекторами Общества "Знание" - участником специальной военной операции, офицером запаса, доцентом кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского университета им. академика С.П.Королева Олегом Зориным и волонтером СВО, журналистом, автором спецрепортажей из зоны СВО Екатериной Лесной.
Олег Зорин поделился опытом своей службы и рассказал, какие уроки из прошлого важно учесть в будущем.
Екатерина Лесная поделилась впечатлениями от гуманитарных поездок в зону СВО. Она отметила, что каждый раз вместе с единомышленниками выполняла несколько задач: передача посылок солдатам, запись репортажей и творческая миссия - выступление с концертами для бойцов. Лектор рассказала, что во время поездки их команда встретила много необыкновенных, искренних и смелых людей. Каждая командировка оставляет след, заставляет пересмотреть свое отношение к миру, помогает окрепнуть духом, стать цельным и сосредоточиться на главном, возвращая в мирную жизнь обновленным и серьезным.
В своих сюжетах из зоны СВО Екатерина Лесная поднимает сложные темы: как меняются люди на войне, как пережить утрату друга, можно ли привыкнуть к душевной боли и, главное, в чем сила русского солдата.
Рассказ спикера тронул детские души - ребята делились семейными историями, рассказывали о своих родственниках и знакомых, которые отстаивают суверенитет нашей страны на СВО, задавали много серьезных вопросов: с какими ожиданиями приехали впервые, что побудило отправиться в командировку в зону СВО, как находили общий язык с военными, что произошло на Украине и почему началась специальная военная операция?
"Приятно, что ребята очень вовлечены в тему лекции. Важно, когда говоришь о серьезных вещах, а в ответ видишь открытые лица, заинтересованные глаза, в которых иногда появляются слезы. И это хорошо. Потому что понимаешь - им не все равно. Это особенно важно в наше время. Приятно сознавать, что эти дети с тобой на одной стороне. Я увидела не просто ребят, но крепкое будущее и опору нашей Родины. Именно они смогут сохранить наши ценности и традиции и будут, несмотря ни на что, отстаивать интересы страны. И я счастлива, что с такими людьми познакомилась. Спасибо Обществу "Знание" за это", - подчеркнула лектор.
Екатерина Лесная сопровождала свой рассказ видеосюжетами. Особенно запомнился ребятам фрагмент, в котором суровые солдаты благодарят детей за искренние письма и рисунки. Мужественные солдаты с теплотой читают письма, написанные неровным почерком, где простыми словами от души выражены одновременно просьбы и пожелания солдату: побеждай, оставайся живым. Бойцы говорят, что именно вера и детские письма помогают выжить и вернуться домой.
Отметим, что к памятной дате Общество "Знание" подготовило мастер-лекцию "22 июня 1941 года: день, который изменил историю". Материалами может воспользоваться каждый просветитель и рассказать о вероломном нападении Германии на СССР, о планах немецкого командования. Слушатели узнают, что благодаря мужеству и героизму советского народа замыслы Гитлера не были реализованы. Столкнувшись с врагом, наша страна сумела дать ему отпор и защитить весь мир от нацизма.
Также событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции посвящены новые номинации в конкурсах "Знание.Лектор" и "Знание.Премия". Участвовать могут просветители, которые популяризуют подвиги защитников Отечества, героическое прошлое и настоящее нашей страны, а также содействуют сохранению исторической памяти о защите Русского мира от нацизма.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...