В Самарской области проходит цикл просветительских мероприятий от Общества "Знание" ко Дню памяти и скорби

В преддверии Дня памяти и скорби в Самарской области стартовал цикл просветительских мероприятий Общества "Знание". Лекции, встречи с героями СВО, историками, политологами, государственными и общественными деятелями проходят на базе детских оздоровительных лагерей, библиотек, домов культуры, музеев и на других площадках.

Так, на базе лагеря "Волжанка" состоялась встреча с лекторами Общества "Знание" - участником специальной военной операции, офицером запаса, доцентом кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского университета им. академика С.П.Королева Олегом Зориным и волонтером СВО, журналистом, автором спецрепортажей из зоны СВО Екатериной Лесной.

Олег Зорин поделился опытом своей службы и рассказал, какие уроки из прошлого важно учесть в будущем.

Екатерина Лесная поделилась впечатлениями от гуманитарных поездок в зону СВО. Она отметила, что каждый раз вместе с единомышленниками выполняла несколько задач: передача посылок солдатам, запись репортажей и творческая миссия - выступление с концертами для бойцов. Лектор рассказала, что во время поездки их команда встретила много необыкновенных, искренних и смелых людей. Каждая командировка оставляет след, заставляет пересмотреть свое отношение к миру, помогает окрепнуть духом, стать цельным и сосредоточиться на главном, возвращая в мирную жизнь обновленным и серьезным.

В своих сюжетах из зоны СВО Екатерина Лесная поднимает сложные темы: как меняются люди на войне, как пережить утрату друга, можно ли привыкнуть к душевной боли и, главное, в чем сила русского солдата.

Рассказ спикера тронул детские души - ребята делились семейными историями, рассказывали о своих родственниках и знакомых, которые отстаивают суверенитет нашей страны на СВО, задавали много серьезных вопросов: с какими ожиданиями приехали впервые, что побудило отправиться в командировку в зону СВО, как находили общий язык с военными, что произошло на Украине и почему началась специальная военная операция?

"Приятно, что ребята очень вовлечены в тему лекции. Важно, когда говоришь о серьезных вещах, а в ответ видишь открытые лица, заинтересованные глаза, в которых иногда появляются слезы. И это хорошо. Потому что понимаешь - им не все равно. Это особенно важно в наше время. Приятно сознавать, что эти дети с тобой на одной стороне. Я увидела не просто ребят, но крепкое будущее и опору нашей Родины. Именно они смогут сохранить наши ценности и традиции и будут, несмотря ни на что, отстаивать интересы страны. И я счастлива, что с такими людьми познакомилась. Спасибо Обществу "Знание" за это", - подчеркнула лектор.

Екатерина Лесная сопровождала свой рассказ видеосюжетами. Особенно запомнился ребятам фрагмент, в котором суровые солдаты благодарят детей за искренние письма и рисунки. Мужественные солдаты с теплотой читают письма, написанные неровным почерком, где простыми словами от души выражены одновременно просьбы и пожелания солдату: побеждай, оставайся живым. Бойцы говорят, что именно вера и детские письма помогают выжить и вернуться домой.

Отметим, что к памятной дате Общество "Знание" подготовило мастер-лекцию "22 июня 1941 года: день, который изменил историю". Материалами может воспользоваться каждый просветитель и рассказать о вероломном нападении Германии на СССР, о планах немецкого командования. Слушатели узнают, что благодаря мужеству и героизму советского народа замыслы Гитлера не были реализованы. Столкнувшись с врагом, наша страна сумела дать ему отпор и защитить весь мир от нацизма.

Также событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции посвящены новые номинации в конкурсах "Знание.Лектор" и "Знание.Премия". Участвовать могут просветители, которые популяризуют подвиги защитников Отечества, героическое прошлое и настоящее нашей страны, а также содействуют сохранению исторической памяти о защите Русского мира от нацизма.