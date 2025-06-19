Ольга Осетрова - об участии в ПМЭФ: "Быть и работать здесь - уже достижение"

Главный врач АНО "Самарский хоспис", главный внештатный специалист по обезболиванию в паллиативной помощи Минздрава Самарской области, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи в Приволжском федеральном округе Ольга Осетрова поделилась с Волга Ньюс впечатлениями от участия в ПМЭФ.

Ольга Осетрова подчеркнула значимость своего присутствия для развития хосписа, отметив, что посещает ПМЭФ впервые.

"На экономический форум ПМЭФ-2025 я была приглашена Фондом президентских грантов в числе 25 НКО, которые в течение года неоднократно демонстрировали свою эффективность и показали, по мнению Фонда, хорошие результаты, - рассказала она. - Особенно важно, что это первое мое участие в ПМЭФ. Быть здесь - уже достижение. В 2024 году была организована школа НКО "Трансформация", где презентация нашей команды оказалась одной из лучших. Этот результат - отчасти следствие того, что я сегодня здесь. Но важно и то, что нашу деятельность увидели и оценили, несмотря на то что мы - не медийная НКО и нечасто выходим в публичную плоскость".

Ольга Осетрова отметила важность представленных на экономическом форуме секций, посвященных некоммерческому сектору, в том числе социальному бизнесу, а также - профессиональных медицинских секций.

"Мне как врачу представилась возможность более широко посмотреть на ситуацию с лекарствами, в том числе новыми для лечения онкологических заболеваний, что важно и ценно. Кстати, все сильные анальгетики, которые есть в нашей практике, - российского производства. Кроме того, на форуме для меня актуальны и важны (и я не пропускала ни одной) секции по взаимосвязи и взаимодействию государства, бизнеса и НКО. Ведь в этом трио, активно формирующемся в последние годы, по определенным темам, например, орфанным (редким) заболеваниям, да и по паллиативной помощи, повестку дня и векторы развития на 65-70% определяют именно НКО, - продолжила она. - Прекрасно, что инициативы НКО поддерживаются государством. Тем более когда касаются качества жизни особенных групп населения. Сегодня на ПМЭФ прозвучала мысль, что в наиболее щепетильных вопросах и трудных ситуациях в жизни человека, требующих индивидуального подхода, некоммерческие организации ориентируются быстрее. Прекрасно, что есть Фонд президентских грантов, "переводчик", мост, да и "кровеносная система" работы НКО и государства. Наш хоспис, например, в рамках проекта "Важный этап в улучшении оказания паллиативной помощи в Самарской области", поддержанного Фондом президентских грантов, дополнительно посещает пациентов на дому, что невероятно способствует оказанию качественной и своевременной помощи. А работа нашей круглосуточной консультационной линии позволяет корректировать лечение и часто заменяет вызов "скорой помощи".

Также главврач "Самарского хосписа" наметила перспективное сотрудничество с благотворителями. Название компании не разглашается, но, как сообщила Ольга Васильевна, перспективы весьма оптимистичны.

"Это (поиск благотворителей. - Прим. ред.) - одна из ролей любой НКО. Сегодня на форуме мы договорились с компанией, которая будет помогать нам со специализированным питанием, делать небольшие регулярные пожертвования в качестве социально ответственного бизнеса", - поделилась она.

ПМЭФ в самом разгаре, и, как надеется главный врач "Самарского хосписа", работа, в том числе, по поиску партнеров будет продолжена. Так, в ближайшие дни запланирована запись подкаста, на котором будут обсуждаться достижения и сложности некоммерческих организаций, приглашенных на форум.

"Будет возможность поговорить и о продуктивных результатах, и о проблемах, и это прекрасно. Планирую представить в рамках подкаста проект строительства хосписа в Самарской области. Его значимость для региона велика. Надеюсь, по итогам подкаста понимание его значимости для региона возрастет.

Еще одна задача - укрепление лидеров некоммерческого сектора. Для меня важно пообщаться с медийными НКО и показать им объективную картину, чтобы организации, которые публично транслируют работу сектора, поняли ситуацию в целом, с учетом мнений тех НКО, кто меньше говорит, но не меньше делает", - резюмировала она.