Ольга Осетрова - об участии в ПМЭФ: "Быть и работать здесь - уже достижение"

Главный врач АНО "Самарский хоспис", главный внештатный специалист по обезболиванию в паллиативной помощи Минздрава Самарской области, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи в Приволжском федеральном округе Ольга Осетрова поделилась с Волга Ньюс впечатлениями от участия в ПМЭФ.
Ольга Осетрова подчеркнула значимость своего присутствия для развития хосписа, отметив, что посещает ПМЭФ впервые.
"На экономический форум ПМЭФ-2025 я была приглашена Фондом президентских грантов в числе 25 НКО, которые в течение года неоднократно демонстрировали свою эффективность и показали, по мнению Фонда, хорошие результаты, - рассказала она. - Особенно важно, что это первое мое участие в ПМЭФ. Быть здесь - уже достижение. В 2024 году была организована школа НКО "Трансформация", где презентация нашей команды оказалась одной из лучших. Этот результат - отчасти следствие того, что я сегодня здесь. Но важно и то, что нашу деятельность увидели и оценили, несмотря на то что мы - не медийная НКО и нечасто выходим в публичную плоскость".
Ольга Осетрова отметила важность представленных на экономическом форуме секций, посвященных некоммерческому сектору, в том числе социальному бизнесу, а также - профессиональных медицинских секций.
"Мне как врачу представилась возможность более широко посмотреть на ситуацию с лекарствами, в том числе новыми для лечения онкологических заболеваний, что важно и ценно. Кстати, все сильные анальгетики, которые есть в нашей практике, - российского производства. Кроме того, на форуме для меня актуальны и важны (и я не пропускала ни одной) секции по взаимосвязи и взаимодействию государства, бизнеса и НКО. Ведь в этом трио, активно формирующемся в последние годы, по определенным темам, например, орфанным (редким) заболеваниям, да и по паллиативной помощи, повестку дня и векторы развития на 65-70% определяют именно НКО, - продолжила она. - Прекрасно, что инициативы НКО поддерживаются государством. Тем более когда касаются качества жизни особенных групп населения. Сегодня на ПМЭФ прозвучала мысль, что в наиболее щепетильных вопросах и трудных ситуациях в жизни человека, требующих индивидуального подхода, некоммерческие организации ориентируются быстрее. Прекрасно, что есть Фонд президентских грантов, "переводчик", мост, да и "кровеносная система" работы НКО и государства. Наш хоспис, например, в рамках проекта "Важный этап в улучшении оказания паллиативной помощи в Самарской области", поддержанного Фондом президентских грантов, дополнительно посещает пациентов на дому, что невероятно способствует оказанию качественной и своевременной помощи. А работа нашей круглосуточной консультационной линии позволяет корректировать лечение и часто заменяет вызов "скорой помощи".
Также главврач "Самарского хосписа" наметила перспективное сотрудничество с благотворителями. Название компании не разглашается, но, как сообщила Ольга Васильевна, перспективы весьма оптимистичны.
"Это (поиск благотворителей. - Прим. ред.) - одна из ролей любой НКО. Сегодня на форуме мы договорились с компанией, которая будет помогать нам со специализированным питанием, делать небольшие регулярные пожертвования в качестве социально ответственного бизнеса", - поделилась она.
ПМЭФ в самом разгаре, и, как надеется главный врач "Самарского хосписа", работа, в том числе, по поиску партнеров будет продолжена. Так, в ближайшие дни запланирована запись подкаста, на котором будут обсуждаться достижения и сложности некоммерческих организаций, приглашенных на форум.
"Будет возможность поговорить и о продуктивных результатах, и о проблемах, и это прекрасно. Планирую представить в рамках подкаста проект строительства хосписа в Самарской области. Его значимость для региона велика. Надеюсь, по итогам подкаста понимание его значимости для региона возрастет.
Еще одна задача - укрепление лидеров некоммерческого сектора. Для меня важно пообщаться с медийными НКО и показать им объективную картину, чтобы организации, которые публично транслируют работу сектора, поняли ситуацию в целом, с учетом мнений тех НКО, кто меньше говорит, но не меньше делает", - резюмировала она.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...