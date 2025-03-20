Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

В мэрии Самары сообщили, что в самарской школе № 156, где ранее был зафиксирован случай гепатита А, ввели 35-дневный карантин.

"Руководство школы № 156 получило уведомление Роспотребнадзора региона 19 марта в отношении одного ученика. Все предписанные мероприятия выполнены. В школе проводится полная санитарная обработка помещений класса и столовой. В школе издан приказ о введении карантина на 35 дней", — сообщили в городской администрации.

Кроме того, в мэрии добавили: класс, где учится заболевший ребенок, переведен на дистанционное обучение, а дети и педагоги направлены в больницу для сдачи анализов и вакцинации.

Напомним, о том, что в образовательном учреждении выявили случай гепатита А, стало известно накануне. В Роспотребнадзоре опровергли информацию из соцсетей якобы о массовой вспышке и сообщили, что речь, по результатам дополнительной проверки, — лишь об одном случае.