Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

В мэрии Самары сообщили, что в самарской школе № 156, где ранее был зафиксирован случай гепатита А, ввели 35-дневный карантин.
"Руководство школы № 156 получило уведомление Роспотребнадзора региона 19 марта в отношении одного ученика. Все предписанные мероприятия выполнены. В школе проводится полная санитарная обработка помещений класса и столовой. В школе издан приказ о введении карантина на 35 дней", — сообщили в городской администрации.
Кроме того, в мэрии добавили: класс, где учится заболевший ребенок, переведен на дистанционное обучение, а дети и педагоги направлены в больницу для сдачи анализов и вакцинации.
Напомним, о том, что в образовательном учреждении выявили случай гепатита А, стало известно накануне. В Роспотребнадзоре опровергли информацию из соцсетей якобы о массовой вспышке и сообщили, что речь, по результатам дополнительной проверки, — лишь об одном случае.
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Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????