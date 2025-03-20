В самарской школе № 156 зафиксировали случай гепатита А

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В самарской школе № 156 - вспышка вирусного гепатита А среди учащихся. Информацию из соцсетей якобы о массовой заболеваемости взяли на контроль в управлении Роспотребнадзора по региону. По итогам предварительной проверки выяснилось, что речь идет лишь об одном случае.