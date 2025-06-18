Дети из Луганска и Кировска проводят каникулы на Волге

Такой подарок сделали подрастающему поколению ЛДНР самарские речники: крупные региональные предприятия, входящие в состав некоммерческой ассоциации "Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий" (ПАССП).
Ребята из новых российских территорий приезжают в область третий год подряд. В 2023 году в Самаре в течение 10 летних дней отдыхали ребята из Луганска, впервые покинувшие родные города с момента эскалации. В 2024 году регион принимал 30 курсантов Луганского кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова - будущих защитников Родины.
Благодаря организациям ПАССП, которые третий год подряд не только берут на себя все затраты по проезду и пребыванию делегации, но и организуют десятидневную развлекательную программу для ребят, нынешний приезд детей в Самарскую область, приуроченный к празднованию Дня России, можно считать сложившейся доброй традицией.
"Приглашать ребят в Самару, показывать наш регион, рассказывать о его истории и традициях - для нас большая ответственность и честь. Представьте глаза ребенка из города с населением численностью тридцать тысяч человек, который впервые приехал в Самару - город-миллионник с великой рекой Волгой. Мы открываем ребятам мир через Поволжье. Хочется поблагодарить такие предприятия, как ЗАО "Нефтефлот", судоходные компании "Волготранс", "Волга-Трэвэл" и другие организации, принявшие активное участие в организации детских каникул", - поделился руководитель Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий Алексей Пальгов.
Помимо знакомства с историей и культурой края, ребята будут погружены в речную тематику и водный туризм: отправятся в Ширяево и Винновку на скоростном судне "Валдай-45Р", примут участие в спуске судна на верфи "Нефтефлот" и познакомятся с судостроительной и судоремонтной отраслью, которая активно развивается в регионе.
Благодаря сотрудничеству с правительством региона для юношей и девушек подготовлена насыщенная спортивно-оздоровительная и культурно-развлекательная программа: ребята посетят оперный театр, Самарскую филармонию, Самарский государственный цирк, художественный и военно-исторический музеи, бункер Сталина, Волжский спасательный центр МЧС.
В рамках взаимодействия с региональными органами исполнительной власти поездку координирует Народный фронт.
Каникулы в Самаре - это возможность для ребят, чьи отцы отстаивают мир и свободу России в зоне проведения специальной военной операции, отдохнуть и настроиться на новый учебный год. Настоящее самарское лето - тот подарок, который совместными усилиями мы делаем подрастающим гражданам России.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...