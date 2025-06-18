Дети из Луганска и Кировска проводят каникулы на Волге

Такой подарок сделали подрастающему поколению ЛДНР самарские речники: крупные региональные предприятия, входящие в состав некоммерческой ассоциации "Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий" (ПАССП).

Ребята из новых российских территорий приезжают в область третий год подряд. В 2023 году в Самаре в течение 10 летних дней отдыхали ребята из Луганска, впервые покинувшие родные города с момента эскалации. В 2024 году регион принимал 30 курсантов Луганского кадетского корпуса имени маршала авиации Александра Ефимова - будущих защитников Родины.

Благодаря организациям ПАССП, которые третий год подряд не только берут на себя все затраты по проезду и пребыванию делегации, но и организуют десятидневную развлекательную программу для ребят, нынешний приезд детей в Самарскую область, приуроченный к празднованию Дня России, можно считать сложившейся доброй традицией.

"Приглашать ребят в Самару, показывать наш регион, рассказывать о его истории и традициях - для нас большая ответственность и честь. Представьте глаза ребенка из города с населением численностью тридцать тысяч человек, который впервые приехал в Самару - город-миллионник с великой рекой Волгой. Мы открываем ребятам мир через Поволжье. Хочется поблагодарить такие предприятия, как ЗАО "Нефтефлот", судоходные компании "Волготранс", "Волга-Трэвэл" и другие организации, принявшие активное участие в организации детских каникул", - поделился руководитель Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий Алексей Пальгов.

Помимо знакомства с историей и культурой края, ребята будут погружены в речную тематику и водный туризм: отправятся в Ширяево и Винновку на скоростном судне "Валдай-45Р", примут участие в спуске судна на верфи "Нефтефлот" и познакомятся с судостроительной и судоремонтной отраслью, которая активно развивается в регионе.

Благодаря сотрудничеству с правительством региона для юношей и девушек подготовлена насыщенная спортивно-оздоровительная и культурно-развлекательная программа: ребята посетят оперный театр, Самарскую филармонию, Самарский государственный цирк, художественный и военно-исторический музеи, бункер Сталина, Волжский спасательный центр МЧС.

В рамках взаимодействия с региональными органами исполнительной власти поездку координирует Народный фронт.

Каникулы в Самаре - это возможность для ребят, чьи отцы отстаивают мир и свободу России в зоне проведения специальной военной операции, отдохнуть и настроиться на новый учебный год. Настоящее самарское лето - тот подарок, который совместными усилиями мы делаем подрастающим гражданам России.