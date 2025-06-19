В Самаре прошли антитеррористические учения

В четверг, 19 июня, оперативный штаб в Самарской области провел командно-штабное учение на территории Самары.
Участвовали УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Управление Росгвардии, Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте, ЦССИ ФСО, СУ СК, УФСИН, министерство здравоохранения, Поисково-спасательная служба Самарской области, администрация Самары, а также руководство и персонал спортивно-концертного комплекса "Дворец спорта" им. В.С.Высоцкого.
Во время учения отработали алгоритмы реагирования на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористических групп.
В рамках введенного руководителем УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции участники учения отработали комплекс совместных мероприятий по освобождению заложников, обезвреживанию террористов и ликвидации последствий совершенных преступлений.
Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали профессионализм и эффективность реагирования на угрозы террористического характера при планировании мероприятий по их пресечению. Все поставленные задачи успешно решены.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...