В Самаре прошли антитеррористические учения

В четверг, 19 июня, оперативный штаб в Самарской области провел командно-штабное учение на территории Самары.

Участвовали УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Управление Росгвардии, Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте, ЦССИ ФСО, СУ СК, УФСИН, министерство здравоохранения, Поисково-спасательная служба Самарской области, администрация Самары, а также руководство и персонал спортивно-концертного комплекса "Дворец спорта" им. В.С.Высоцкого.

Во время учения отработали алгоритмы реагирования на террористические угрозы, связанные с деятельностью диверсионно-террористических групп.

В рамках введенного руководителем УФСБ России по Самарской области (условно) режима контртеррористической операции участники учения отработали комплекс совместных мероприятий по освобождению заложников, обезвреживанию террористов и ликвидации последствий совершенных преступлений.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки оперативного штаба в Самарской области продемонстрировали профессионализм и эффективность реагирования на угрозы террористического характера при планировании мероприятий по их пресечению. Все поставленные задачи успешно решены.