В Самаре арестовали мать предполагаемой пособницы в убийстве семьи Тарховых

Родственнице семьи Метревели — 78-летней Таисии Кисилевой — предъявлено обвинение в мошенничестве с имуществом убитых бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Более точное название уголовной статьи — "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

"Женщина является родственницей обвиняемых Метревели Дмитрия и Светланы, обвиняемых в убийстве и пособничестве в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, совершенном группой лиц из корыстных побуждений (ч. 5 ст. 33, пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — отмечается в сообщении.

По информации из неофициальных источников Таисия — мать объявленной в розыск Светланы Метревели. Напомним, в середине мая в Самаре заочно предъявили обвинение двум предполагаемым пособникам в убийстве Виктора Тархова — 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию Метревели.

По версии следствия, обвиняемая Таисия Кисилева, действуя в сговоре с внучкой убитых супругов Екатериной Тарховой и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги мэра и реализовала его местному жителю более чем за 1 миллион рублей.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. От дачи показаний фигурантка отказалась.

По уголовному делу продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.