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Преступления Происшествия

Следователи назвали имена еще двух возможных участников убийства Виктора Тархова

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре заочно предъявили обвинение двум предполагаемым пособникам в убийстве Виктора Тархова. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Новые фигуранты дела - 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели и ее 25-летний племянник Дмитрий Метревели. Женщине вменяют в вину пособничество в убийстве по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 5 ст. 33, п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а мужчине - убийство двух человек (п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Оба они проживают не в России.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда проследовала их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь найдена также на обуви обвиняемой, изъятой у нее дома.

Екатерина Тархова признала вину в убийстве. Тела убитых искали на мусорном полигоне "Преображенка". Но сообщений о находках от правоохранителей не было.

Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск. Мужчину суд заочно отправил под стражу. По версии следствия, Светлана, будучи за пределами РФ, давала советы и указания Екатерине Тарховой и племяннику, которые отравили Виктора Тархова и его жену, заморозили тела при помощи азота, расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Целью злоумышленников было имущество жертв.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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