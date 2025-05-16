Следователи назвали имена еще двух возможных участников убийства Виктора Тархова

В Самаре заочно предъявили обвинение двум предполагаемым пособникам в убийстве Виктора Тархова. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Новые фигуранты дела - 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели и ее 25-летний племянник Дмитрий Метревели. Женщине вменяют в вину пособничество в убийстве по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 5 ст. 33, п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а мужчине - убийство двух человек (п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Оба они проживают не в России.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда проследовала их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь найдена также на обуви обвиняемой, изъятой у нее дома.

Екатерина Тархова признала вину в убийстве. Тела убитых искали на мусорном полигоне "Преображенка". Но сообщений о находках от правоохранителей не было.

Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск. Мужчину суд заочно отправил под стражу. По версии следствия, Светлана, будучи за пределами РФ, давала советы и указания Екатерине Тарховой и племяннику, которые отравили Виктора Тархова и его жену, заморозили тела при помощи азота, расчленили, а части раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. Целью злоумышленников было имущество жертв.