Тела экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги не смогли найти на полигоне

По данным на вторник, 29 апреля, тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи не нашли.

"Поиски приостановили, в конце марта на полигоне уже была слякоть по колено из-за таяния снега, в начале апреля было возгорание мусора из-за гниения", — сообщил источник Волга Ньюс.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь найдена также на обуви обвиняемой, изъятой у нее дома.

По данным ведомства, также обвиняемая рассказала, что у нее был соучастник — знакомый мужчина. Он покинул Самарскую область и объявлен в розыск.

Екатерине Тарховой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере") — оно касается махинаций с автомобилем ее бабушки. В феврале в СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что Екатерина Тархова признала вину в убийстве. Тела убитых долгое время искали на мусорном полигоне "Преображенка". Но сообщений о находках от правоохранителей пока не было.

Екатерина находится в СИЗО, но сама она и ее адвокат просили о более мягкой мере пресечения — например, домашнем аресте. И районный суд, и областной в этом отказали.