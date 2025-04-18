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Преступления Происшествия

Суд рассмотрел просьбу Екатерины Тарховой освободить ее из-за решетки

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 апреля, Самарский областной суд рассмотрел жалобу Екатерины Тарховой на продление ей ареста до 2 июня. Екатерину обвиняют в убийстве собственных бабушки и дедушки - бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь найдена также на обуви обвиняемой, изъятой у нее дома.

По данным ведомства, также обвиняемая рассказала, что у нее был соучастник - знакомый мужчина. Он покинул Самарскую область и объявлен в розыск.

Екатерине Тарховой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере") - оно касается махинаций с автомобилем ее бабушки. В феврале в СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что Екатерина Тархова признала вину в убийстве. Тела убитых долгое время искали на мусорном полигоне "Преображенка". Но сообщений о находках от правоохранителей пока не было.

Екатерина находится в СИЗО, но сама она и ее адвокат просили о более мягкой мере пресечения - например, домашнем аресте. И районный суд, и областной в этом отказали.

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Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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