Суд рассмотрел просьбу Екатерины Тарховой освободить ее из-за решетки

В пятницу, 18 апреля, Самарский областной суд рассмотрел жалобу Екатерины Тарховой на продление ей ареста до 2 июня. Екатерину обвиняют в убийстве собственных бабушки и дедушки - бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь найдена также на обуви обвиняемой, изъятой у нее дома.

По данным ведомства, также обвиняемая рассказала, что у нее был соучастник - знакомый мужчина. Он покинул Самарскую область и объявлен в розыск.



Екатерине Тарховой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере") - оно касается махинаций с автомобилем ее бабушки. В феврале в СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что Екатерина Тархова признала вину в убийстве. Тела убитых долгое время искали на мусорном полигоне "Преображенка". Но сообщений о находках от правоохранителей пока не было.

Екатерина находится в СИЗО, но сама она и ее адвокат просили о более мягкой мере пресечения - например, домашнем аресте. И районный суд, и областной в этом отказали.