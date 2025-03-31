Екатерине Тарховой продлили срок содержания под стражей до 2 июня

В понедельник, 31 марта, судом продлил срок содержания под стражей обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Внучка жертв Екатерина Тархова останется под стражей два месяца — до 2 июня.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Виктора Тархова и его жены. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").

Согласно выводам экспертов, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат потерпевшим. Их кровь обнаружена также на обуви обвиняемой, изъятой у нее дома.

По данным ведомства, также обвиняемая рассказала, что у нее был соучастник — знакомый мужчина. Сейчас он покинул Самарскую область и объявлен в розыск.

Екатерине Тарховой назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере") — оно касается махинаций с автомобилем ее бабушки.

В феврале в СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что Екатерина Тархова, признала вину в убийстве своего деда — экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены.