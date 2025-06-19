Самарские рапиристы завоевали бронзу на чемпионате Европы

Братья Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России заняли третье место в командных соревнованиях на чемпионате Европы, который проходит в итальянской Генуе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

"Отличная новость пришла только что. Сразу делюсь с вами. Братья Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России заняли третье место в командных соревнованиях. В поединке за бронзу наши парни одолели соперников из Бельгии", - прокомментировал глава региона.

Он добавил, что сборная России по фехтованию впервые за последние годы выступает на международном уровне.

"Поздравляю Антона и Кирилла, воспитанников СШОР №5, а также их тренера Элину Владимировну Орлову! Гордимся!" - заключил Вячеслав Федорищев.