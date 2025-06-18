Открылись первые тематические задания дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное"

Участникам конкурса "Это у нас семейное" открылись первые тематические задания дистанционного этапа. Выполнение испытаний доступно конкурсантам в семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф до 1 октября. Регистрация на второй сезон самого народного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" также открыта - она завершится 14 сентября. Главные призы - 60 сертификатов на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия по России для финалистов.

17 июня для выполнения открылись четыре первых тематических задания дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное": "Пушкинские чтения", "Необычная разминка", "Зеленое достижение", "Кулинарный вечер". Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин рассказал об особенностях дистанционного этапа второго сезона конкурса:

"Во втором сезоне дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное" открыт участникам с первых дней регистрации. Это значит, что семьи, присоединяющиеся к нам в течение заявочной кампании, могут выполнять задания в своем темпе. Участники сами решают, какие задания и в каком количестве будут делать, - есть разделы обязательные и необязательные. Но чем больше пунктов семья выполнит и чем раньше присоединится к конкурсу, тем больший получает шанс войти в число полуфиналистов. С первого дня регистрации участникам доступны обязательные задания - это съемка видеовизитки и заполнение анкет об истории, традициях, интересных фактах о своей семье. После их выполнения семьям предлагается проявить себя в тематических заданиях, первые четыре из которых открылись сегодня. Мы постарались сделать их максимально разнообразными - это и спортивные, и творческие задания, а также посвященные темам культуры, истории, семейных традиций. Они будут появляться в семейных аккаунтах постепенно в течение трех месяцев. Желаю семьям успехов".

Второй сезон проекта посвящен теме культурного кода России, и часть заданий направлена на его исследование и изучение. Так, задание "Пушкинские чтения" приурочено к 205-летию со дня написания поэмы "Руслан и Людмила" Александра Пушкина, которого считают основоположником современного русского литературного языка. Для выполнения задания семье необходимо собраться вместе, распределить строчки и по очереди прочитать наизусть отрывок поэмы "У лукоморья дуб зеленый", сняв это на видео.

В задании "Зеленое достижение" семьям предлагается посадить любое растение, уход за которым станет их совместным делом. Такое занятие направлено на то, чтобы научить молодое поколение ценить и уважать труд других, а также бережно относиться к природе и к вещам, сделанным своими руками. В семейном аккаунте необходимо прикрепить фотоколлаж или видео, где семья совместно сажает растение, рассказывает, как ухаживает за ним.

Задание "Кулинарный вечер" - о семейных традициях. Выполняя его, команде необходимо устроить кулинарный вечер с совместной лепкой пельменей (или любого другого блюда из теста с начинкой, актуального для семьи или региона, например, вареников, буузы, мантов), снять на видео весь процесс и рассказать, какие кулинарные традиции существуют в семье.

В задании "Необычная разминка" нужно выполнить разные спортивные упражнения в количестве, суммарно соответствующему возрасту всех участников семейной команды. Здесь нужно применить не только спортивные умения, сделав зарядку, но и математические - например, если сумма возрастов всех членов семьи 187 лет, то такая команда должна выполнить 70 приседаний, 20 отжиманий, 35 прыжков, 40 наклонов и 22 маха руками. Какие именно упражнения и в каком количестве выполнит семейная команда, она решает самостоятельно.

Первые тематические задания дистанционного этапа утверждались в ходе заседания Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное", которое состоялось 9 июня. В совет входят известные главы семейств - деятели искусств и культуры, спортсмены, государственные и общественные деятели.

"Генеральная тема второго сезона - это "культурный код", лично мне она очень откликается, ведь культурный код - это и поведение, и историческая память, и все то, что касается 80-летия Великой Победы. Даже жаль, что мы с семьей не можем участвовать в проекте, ведь у нас уже многое сделано из заданий, которые мы обсуждали на Наблюдательном совете, и нам есть, что показать. Конечно, мне созвучно то, что касается здоровья, ведь от того, насколько физически, нравственно, психически здорова семья, зависит здоровье всего общества. Я как детский доктор знаю, что если у малыша хорошая семья, то он и поправляется быстрее", - отметил член Наблюдательного совета конкурса "Это у нас семейное", директор научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е.Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, заведующий кафедрой детской хирургии Сеченовского университета, главный детский хирург Минздрава России Дмитрий Морозов.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе "Это у нас семейное" доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс "Это у нас семейное" - самый массовый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". В 2025 г. стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне участвовали 587250 человек из 102735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.