В Самарской области утвержден перечень приоритетных профессий для мероприятий проекта "Билет в будущее"

В соответствии с прогнозом кадровой потребности минтруда России до 2029 года в целях ориентации образования на актуальные потребности экономики региона при реализации проекта "Билет в будущее" в Самарской области в 2025-2026 учебном году распоряжением министерства образования Самарской области утвержден перечень приоритетных начальных групп занятий и профессий.

Перечень определил приоритетные начальные группы занятий и соответствующие профессии, по которым организации - партнеры проекта будут проводить профориентационные мероприятия для учащихся 6-11 классов региона в новом учебном году.

"Перечень востребованных в стране профессий актуализируется ежегодно, и профориентационные мероприятия организуются по приоритетным для страны и региона профессиям. Благодаря проекту "Билет в будущее" наши дети знакомятся именно с теми направлениями профессиональной деятельности, по которым в будущем они будут востребованными и ценными специалистами", - сообщила заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

В утвержденный список вошли 64 начальные группы занятий и более 100 профессий, в том числе оператор нефтяных и газовых скважин, ветеринар, инженер-технолог, мастер по ремонту оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, дефектоскопист, оператор беспилотных летательных аппаратов, машинист конвейера, оператор 3D-печати, лаборант химического анализа, делопроизводитель, воспитатель, учитель, пожарный, программист, фармацевт и многие другие.

Такой подход к определению приоритетных профессий обеспечивает актуальность профориентационных мероприятий проекта "Единая модель профориентации "Билет в будущее" в Самарской области. Это позволит учащимся 6-11 классов в 2025-2026 учебном году ознакомиться с востребованными на рынке труда специальностями и сориентироваться в выборе будущей профессии, способствуя развитию кадрового потенциала региона.

Напомним, с этого года проект "Билет в будущее" включен в федеральный проект "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Присоединиться к мероприятиям можно будет на портале: https://bvbinfo.ru.