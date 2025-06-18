В Самаре до конца недели будет пасмурно и дождливо

По данным синоптиков, дождливая погода, установившаяся в Самарской области в начале рабочей недели, продлится до конца выходных. Объясняется неустойчивый характер погоды серией циклонов. Так, очередной циклон пожалует на Среднюю Волгу из Скандинавии и принесет прохладный воздух.

"Во второй половине недели Средняя Волга окажется под влиянием ныряющего циклона со Скандинавии, который принесет новую порцию прохладного влажного воздуха. Установится преимущественно дождливая погода с пониженным температурным режимом", - рассказали в Приволжском УГМС.

В среду, 18 июня, в Самаре облачно с прояснениями. Дождь, возможна гроза. Ветер северный, 5…10 м/с. Температура воздуха 19…21°C.

В четверг и пятницу, 19 и 20 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°C, днем 19…24°C.

В выходные, 21 и 22 июня, в Самарской области по-прежнему будет облачно, временами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха в ночные часы 8…13°C, днем столбик термометра поднимется до 16…21°C.