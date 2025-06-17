Ретрофестиваль "Жигули" состоится 18-20 июля в Тольятти

Пятый тольяттинский ретрофестиваль "Жигули" состоится 18-20 июля на территории Паркового Комплекса истории техники им. Сахарова.

19 июля, в главный и самый насыщенный день фестиваля, вход на территорию Паркового Комплекса для зрителей и участников свободный.

Гости смогут не только осмотреть ретроэкспозицию и принять участие в обширной развлекательной программе фестиваля, но и рассмотреть экспонаты музея.