Власти Самары обязали компенсировать ущерб от весеннего затопления

В Самаре суд взыскал с городских властей за затопленный дом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Весной 2023 г. растаявший снег затопил участок пенсионера на ул. Мелекесской. Вода залила в том числе дом. Причиной случившегося признали отсутствие ливневой канализации, водоотводных канав и водопропускаемых труб под дорогой.

Теперь администрация города должна будет выплатить местному жителю 500 тыс. руб. в качестве компенсации материального ущерба.