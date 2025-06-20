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Хоккей Спорт

ХК "Лада" подписал нападающего Тимофея Хохлачева

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Тимофеем Хохлачевым, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Хохлачев (06.11.2001, 193-98) начинал заниматься хоккеем в школе московского "Спартака", однако в юном возрасте перебрался в Канаду, а затем на протяжении нескольких лет выступал в американских юниорских лигах USHL и NAHL.

С 2022 г. Тимофей играл в студенческой лиге (NCAA) за команду Американского международного колледжа — в минувшем сезоне форвард провел 32 матча и набрал 18 (8+10) баллов за результативность при показателе полезности "+5". 

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