ХК "Лада" подписал нападающего Тимофея Хохлачева

ХК "Лада" заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Тимофеем Хохлачевым, сообщает пресс-служба клуба.

Хохлачев (06.11.2001, 193-98) начинал заниматься хоккеем в школе московского "Спартака", однако в юном возрасте перебрался в Канаду, а затем на протяжении нескольких лет выступал в американских юниорских лигах USHL и NAHL.

С 2022 г. Тимофей играл в студенческой лиге (NCAA) за команду Американского международного колледжа — в минувшем сезоне форвард провел 32 матча и набрал 18 (8+10) баллов за результативность при показателе полезности "+5".