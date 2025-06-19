В День памяти и скорби телебашня в Самаре включит архитектурно-художественную подсветку

В воскресенье, 22 июня, в день начала Великой Отечественной Войны телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку.

В Самаре в День памяти и скорби на телебашне будет демонстрироваться программа "22 июня - День памяти и скорби" с изображениями Вечного огня, гвоздик, георгиевской ленты.

Подсветка телебашни в Самаре будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться ролик "22 июня 1941 - День памяти и скорби".

Тематические световые подсветки также пройдут на высотных объектах РТРС Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Казани, Кызыла, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Саратова, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов России.