Самарская область присоединилась к Всероссийской тренировке по гражданской обороне

В среду, 7 октября, в Самарской области стартовал первый этап ежегодных командно-штабных учений, сообщает региональное ГУ МЧС. Их главная цель - отработать взаимодействие экстренных служб и проверить готовность региона к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

В ходе первого этапа специалисты провели оповещение и сбор руководящего состава, а также развернули объекты гражданской обороны. В их числе - защитные сооружения, пункты временного размещения, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, станции обеззараживания техники и другие элементы.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи под руководством главы МЧС России Александра Куренкова. В нем приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, а также представители спасательных воинских формирований.

В ближайшие два дня в регионе пройдут практические мероприятия по защите населения и территорий в условиях ЧС.