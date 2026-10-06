Механизатор из Самарской области занял второе место в конкурсе "Лучший по профессии"

Механизатор из Самарской области Дмитрий Краснов занял второе место на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Механизатор".

Торжественная церемония закрытия конкурса, который проводится в рамках национального проекта "Кадры", состоялась в городе Кирсанов Тамбовской области.

По итогам соревнований, включавших проверку теоретических знаний и демонстрацию владения современной сельхозтехникой, тройку лидеров составили:

— Евгений Туманов (Калужская область) — 1 место,

— Дмитрий Краснов (Самарская область) — 2 место,

— Дмитрий Леонов (Тамбовская область) — 3 место.

Дмитрий Краснов — мастер производственного обучения. После окончания Самарской государственной сельскохозяйственной академии работал в ООО "Племенной завод "Дружба", а с 2020 г. стал обучать будущих механизаторов в ГБПОУ "Губернский техникум м. р. Кошкинский", где работает и по настоящее время. На региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства в номинации "Механизатор", который состоялся в Самарской области в июне этого года, он занял первое место.

"Мы гордимся тем, что наш земляк Дмитрий Краснов вошел в число призеров на столь престижном конкурсе. Результаты конкурса наглядно показывают: профессия механизатора сегодня — высокотехнологичная, уважаемая и перспективная. Такие победы играют ключевую роль в популяризации рабочих профессий, привлекают внимание молодежи и доказывают, что в агропромышленной сфере можно строить успешную карьеру", — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.