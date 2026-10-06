Механизатор из Самарской области занял второе место в конкурсе "Лучший по профессии"

Механизатор из Самарской области Дмитрий Краснов занял второе место на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Механизатор".
Торжественная церемония закрытия конкурса, который проводится в рамках национального проекта "Кадры", состоялась в городе Кирсанов Тамбовской области.
По итогам соревнований, включавших проверку теоретических знаний и демонстрацию владения современной сельхозтехникой, тройку лидеров составили:
— Евгений Туманов (Калужская область) — 1 место,
— Дмитрий Краснов (Самарская область) — 2 место,
— Дмитрий Леонов (Тамбовская область) — 3 место.
Дмитрий Краснов — мастер производственного обучения. После окончания Самарской государственной сельскохозяйственной академии работал в ООО "Племенной завод "Дружба", а с 2020 г. стал обучать будущих механизаторов в ГБПОУ "Губернский техникум м. р. Кошкинский", где работает и по настоящее время. На региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства в номинации "Механизатор", который состоялся в Самарской области в июне этого года, он занял первое место.
"Мы гордимся тем, что наш земляк Дмитрий Краснов вошел в число призеров на столь престижном конкурсе. Результаты конкурса наглядно показывают: профессия механизатора сегодня — высокотехнологичная, уважаемая и перспективная. Такие победы играют ключевую роль в популяризации рабочих профессий, привлекают внимание молодежи и доказывают, что в агропромышленной сфере можно строить успешную карьеру", — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...