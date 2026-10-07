Новый этап после службы: как в Самаре помогают ветеранам СВО строить карьеру

Начало октября в Самарском Доме ветеранов ознаменовалось важным событием: здесь состоялась специализированная ярмарка вакансий для участников специальной военной операции. Мероприятие стало частью системной работы кадрового центра "Работа России" Самарской области по социальной и профессиональной реабилитации ветеранов СВО, помогая им вернуться к мирной жизни и найти достойное применение своему опыту.
На площадке собрались представители двух десятков ведущих компаний региона и более 100 ветеранов СВО и членов их семей.
Так, представители завода "Продмаш" пришли на встречу с конкретной целью - найти профессиональных сварщиков для участия в строительстве высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Это масштабный инфраструктурный проект, требующий специалистов высокой квалификации, и ветераны СВО с их дисциплиной и ответственностью здесь особенно востребованы.
"Живое общение в разы эффективнее любых онлайн-откликов: оно позволяет сразу увидеть потенциал кандидата и обсудить масштабные задачи, стоящие перед компанией", - подчеркнула директор по персоналу предприятия Юлия Васильева.
Среди участников были не только те, кто только начинает свой путь после службы, но и опытные специалисты, нацеленные на развитие. Например, ветеран СВО Дмитрий Сартов пришел на ярмарку, чтобы найти место, где его профессиональные запросы будут реализованы в полной мере. По его словам, текущая работа инженера перестала давать возможности для карьерного рывка, и ярмарка вакансий стала отличным способом найти более перспективный вариант.
Такие истории показывают, что ярмарка решает сразу несколько задач: помогает ветеранам найти работу с учетом их запросов, а работодателям - закрыть кадровые потребности проверенными и надежными людьми.
"Никакие технологии не заменят человеческого контакта. Личная встреча - это лучший способ понять, подходят ли друг другу компания и специалист, и быстрее закрыть кадровую потребность или найти работу", - отметила заместитель руководителя Кадрового центра "Работа России" г.о. Самара и м.р. Волжский Светлана Сафина.
Кадровый центр "Работа России" регулярно организует ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей, помогая ветеранам строить карьеру в мирной жизни. Узнать больше о вакансиях в Самарской области можно на сайте "Работа России".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...