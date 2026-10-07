Новый этап после службы: как в Самаре помогают ветеранам СВО строить карьеру

Начало октября в Самарском Доме ветеранов ознаменовалось важным событием: здесь состоялась специализированная ярмарка вакансий для участников специальной военной операции. Мероприятие стало частью системной работы кадрового центра "Работа России" Самарской области по социальной и профессиональной реабилитации ветеранов СВО, помогая им вернуться к мирной жизни и найти достойное применение своему опыту.

На площадке собрались представители двух десятков ведущих компаний региона и более 100 ветеранов СВО и членов их семей.

Так, представители завода "Продмаш" пришли на встречу с конкретной целью - найти профессиональных сварщиков для участия в строительстве высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Это масштабный инфраструктурный проект, требующий специалистов высокой квалификации, и ветераны СВО с их дисциплиной и ответственностью здесь особенно востребованы.

"Живое общение в разы эффективнее любых онлайн-откликов: оно позволяет сразу увидеть потенциал кандидата и обсудить масштабные задачи, стоящие перед компанией", - подчеркнула директор по персоналу предприятия Юлия Васильева.

Среди участников были не только те, кто только начинает свой путь после службы, но и опытные специалисты, нацеленные на развитие. Например, ветеран СВО Дмитрий Сартов пришел на ярмарку, чтобы найти место, где его профессиональные запросы будут реализованы в полной мере. По его словам, текущая работа инженера перестала давать возможности для карьерного рывка, и ярмарка вакансий стала отличным способом найти более перспективный вариант.

Такие истории показывают, что ярмарка решает сразу несколько задач: помогает ветеранам найти работу с учетом их запросов, а работодателям - закрыть кадровые потребности проверенными и надежными людьми.

"Никакие технологии не заменят человеческого контакта. Личная встреча - это лучший способ понять, подходят ли друг другу компания и специалист, и быстрее закрыть кадровую потребность или найти работу", - отметила заместитель руководителя Кадрового центра "Работа России" г.о. Самара и м.р. Волжский Светлана Сафина.

Кадровый центр "Работа России" регулярно организует ярмарки вакансий для участников СВО и членов их семей, помогая ветеранам строить карьеру в мирной жизни. Узнать больше о вакансиях в Самарской области можно на сайте "Работа России".