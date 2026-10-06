Самарская область вошла в число активных участников "Чтецких программ" по итогам сентября

Подведены итоги реализации проекта "Чтецкие программы" Российского общества "Знание" в сентябре. Литературные клубы Самарской области показали высокую активность, наравне с клубами Курской и Кировской областей, а также трех республик - Марий Эл, Чувашии и Татарстана. Мероприятия проекта соответствуют целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".
Проект "Чтецкие программы" реализуется Российским обществом "Знание" по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России и Театрального института имени Бориса Щукина. С сентября 2026 г. он работает в обновленном формате: акцент сделан на технике живого чтения и ораторском мастерстве. Отметим, что за первый учебный год встречи охватили почти 400 тыс. участников в 8 тыс. клубов, а на платформе было проведено около 30 тыс. занятий.
В проекте действует обновленная система поощрений, анонсированная Обществом "Знание" в августе: по итогам месяца определяются 150 самых активных клубов. Те, кто занял с 1 по 25 место, получают возможность встретиться с известными артистами, писателями или театральными деятелями. Для клубов, расположившихся с 26 по 55 место, предусмотрен набор подарочной продукции, включающий книги, - они помогут обновить библиотечный фонд организаций и станут основой для увлекательных занятий. Кураторы, занявшие с 56 по 70 место, смогут пройти программу повышения квалификации на базе МПГУ. Клубы с 71 по 110 место получают доступ к закрытому курсу Нины Зверевой по ораторскому мастерству на платформе "Знание.Академия". Остальные - до 150 места - получат наборы брендированных плакатов. Все активные клубы, зафиксированные в рейтинге, получат сертификаты куратора литературного клуба проекта.
Помимо рейтинга, Общество "Знание" обновило "Литературную карту" - удобный навигатор, привязанный к календарю: юбилеи писателей, государственные праздники и памятные даты помогают выбирать произведения для обсуждения с учетом возраста учащихся. Более подробно прочитать о ней можно на ресурсах проекта.
Также в сентябре у "Чтецких программ" появился новый партнер - сервис электронных книг "Литрес", который присоединяется к системе поощрений ежемесячного рейтинга проекта. Каждый месяц 20 кураторов из числа участников рейтинга смогут получить промокод на три месяца бесплатной подписки, а для учеников их литературных клубов будут доступны 15 доступов на два месяца. Поощрения распределяются начиная с верхних строчек рейтинга среди клубов, которые в этом месяце еще не получили другой вид поощрения проекта. Если клуб уже получал поощрение от "Литрес" ранее, возможность переходит следующему клубу ниже по рейтингу.
Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества "Знание". Куратором литературного клуба может стать любой педагог: учитель русского языка и литературы, педагог-библиотекарь, советник по воспитанию, учитель начальных классов, педагог-организатор, классный руководитель, педагог дополнительного образования, преподаватель колледжа или вожатый ВДЦ. Для проведения занятий предоставляются сценарии, интерактивные презентации и раздаточные материалы, адаптированные для трех возрастных групп: 1-4, 5-9 и 10-11 классы.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...