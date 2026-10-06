Самарская область вошла в число активных участников "Чтецких программ" по итогам сентября

Подведены итоги реализации проекта "Чтецкие программы" Российского общества "Знание" в сентябре. Литературные клубы Самарской области показали высокую активность, наравне с клубами Курской и Кировской областей, а также трех республик - Марий Эл, Чувашии и Татарстана. Мероприятия проекта соответствуют целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".

Проект "Чтецкие программы" реализуется Российским обществом "Знание" по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения России и Театрального института имени Бориса Щукина. С сентября 2026 г. он работает в обновленном формате: акцент сделан на технике живого чтения и ораторском мастерстве. Отметим, что за первый учебный год встречи охватили почти 400 тыс. участников в 8 тыс. клубов, а на платформе было проведено около 30 тыс. занятий.

В проекте действует обновленная система поощрений, анонсированная Обществом "Знание" в августе: по итогам месяца определяются 150 самых активных клубов. Те, кто занял с 1 по 25 место, получают возможность встретиться с известными артистами, писателями или театральными деятелями. Для клубов, расположившихся с 26 по 55 место, предусмотрен набор подарочной продукции, включающий книги, - они помогут обновить библиотечный фонд организаций и станут основой для увлекательных занятий. Кураторы, занявшие с 56 по 70 место, смогут пройти программу повышения квалификации на базе МПГУ. Клубы с 71 по 110 место получают доступ к закрытому курсу Нины Зверевой по ораторскому мастерству на платформе "Знание.Академия". Остальные - до 150 места - получат наборы брендированных плакатов. Все активные клубы, зафиксированные в рейтинге, получат сертификаты куратора литературного клуба проекта.

Помимо рейтинга, Общество "Знание" обновило "Литературную карту" - удобный навигатор, привязанный к календарю: юбилеи писателей, государственные праздники и памятные даты помогают выбирать произведения для обсуждения с учетом возраста учащихся. Более подробно прочитать о ней можно на ресурсах проекта.

Также в сентябре у "Чтецких программ" появился новый партнер - сервис электронных книг "Литрес", который присоединяется к системе поощрений ежемесячного рейтинга проекта. Каждый месяц 20 кураторов из числа участников рейтинга смогут получить промокод на три месяца бесплатной подписки, а для учеников их литературных клубов будут доступны 15 доступов на два месяца. Поощрения распределяются начиная с верхних строчек рейтинга среди клубов, которые в этом месяце еще не получили другой вид поощрения проекта. Если клуб уже получал поощрение от "Литрес" ранее, возможность переходит следующему клубу ниже по рейтингу.

Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества "Знание". Куратором литературного клуба может стать любой педагог: учитель русского языка и литературы, педагог-библиотекарь, советник по воспитанию, учитель начальных классов, педагог-организатор, классный руководитель, педагог дополнительного образования, преподаватель колледжа или вожатый ВДЦ. Для проведения занятий предоставляются сценарии, интерактивные презентации и раздаточные материалы, адаптированные для трех возрастных групп: 1-4, 5-9 и 10-11 классы.



