В Самарской области незаконно отказывали в справках о захоронении

Претензии жителей возникли к администрации пос. Смышляевка Волжского района. Родственники умерших подали иски в суд.

В Волжском районном суде Самарской области рассмотрены три аналогичных дела по искам граждан к администрации городского поселения Смышляевка. Информация об этом размещена на сайте суда.

Как следует из материалов суда, граждане обращались в администрацию Смышляевки, но по каким-то причинам им отказывали в разрешении на захоронение или в выдаче справки на захоронение. Тогда люди подали заявления в суд. Служители Фемиды рассмотрели иски 6 октября.

"Заявленные требования удовлетворены частично. Суд пришел к выводу о законности оспариваемого решения, вместе с тем обязал администрацию выдать справки о захоронении родственников", - сообщает пресс-служба суда.