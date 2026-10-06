Гражданин Германии стал участником госпрограммы переселения и переехал в Самарскую область

48‑летний Вячеслав Шнайдер и его семья воспользовались государственной программой по содействию добровольному переселению соотечественников. Переезд был обусловлен в том числе сложностями адаптации в иностранном обществе и экономическими причинами, сообщают в ГУ МВД по Самарской области.

Заявление мужчины сотрудники подразделения по вопросам миграции рассмотрели в сжатые сроки и приняли положительное решение. Полицейские не только вручили свидетельство, но и подробно рассказали о положенных гарантиях, поддержке и процедуре приобретения российского гражданства.

Сегодня Вячеслав трудоустроен, а его близкие получили доступ к новым образовательным и карьерным перспективам.

