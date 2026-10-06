В Минске прошли Дни культуры Самарской области

Состоялся масштабный визит делегации Самарской области в Республику Беларусь, ознаменовавший проведение Дней Самарской культуры. Рабочая поездка, направленная на укрепление братских связей между регионами, включала в себя официальные переговоры, знакомство с ведущими учреждениями культуры Республики и насыщенную творческую программу.

В рамках визита самарская делегация посетила знаковые объекты культуры Минска: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Мирский замок и Несвижский дворец - два выдающихся архитектурных шедевра Беларуси - и Национальную библиотеку. Участники делегации совершили обзорную прогулку по уникальному зданию библиотеки, познакомились с ее архитектурными особенностями и технологическими возможностями, а в Музее книги увидели редчайшие книжные раритеты.

Центральным событием деловой программы стала встреча министров. Министр культуры Республики Беларусь Марат Марков и министр культуры Самарской области Ирина Калягина провели в Минске предметные переговоры. Стороны обсудили дальнейшее развитие культурного сотрудничества, отметив его многолетний и содержательный характер. Участники встречи подчеркнули, что культурный диалог Беларуси и Самарской области продолжает развиваться, создавая новые возможности для творческого обмена, укрепления профессиональных связей и взаимного обогащения культурной жизни.

"Такие творческие визиты - не просто обмен программами. Это живой мост дружбы между нашими братскими народами, который мы строим и укрепляем вместе с вами, подчеркивая нашу неразрывную духовную и культурную общность", - отметила Ирина Калягина.

В рамках переговоров также состоялся круглый стол на базе Белорусской государственной академии музыки. На встрече были обсуждены совместные творческие планы. Одно из направлений сотрудничества - проекты Национального академического театра оперы и балета Республики Беларусь и Самарского театра оперы и балета им. Д.Шостаковича. Между театрами действует меморандум о двустороннем сотрудничестве. В течение трех последних лет наш театр дважды выступал на Минском международном Рождественском оперном форуме, а коллектив Большого театра Беларуси и его ведущие солисты приняли участие в таких масштабных фестивалях, как "Славянский дом", "Наследие. Опера", "Шостакович. Над временем".

"Самарский театр оперы и балета активно позиционирует себя на международном уровне. Наши партнерские отношения с Республикой Беларусь давно переросли в дружеские. Мы искренне верим, что этот творческий союз будет только крепнуть, и мы осуществим еще не один совместный проект", - прокомментировал художественный руководитель и главный дирижер театра "Шостакович Опера Балет" Евгений Хохлов.

Алла Шахматова, директор Самарского художественного музея, отметила: "Полтора года назад подписано соглашение между Национальным художественным музеем Республики Беларусь и Самарским областным художественным музеем. Но мы работаем вместе на протяжении последних семи лет: вместе представляли произведения своих коллекций во Владивостоке на выставке Ильи Ефимовича Репина, проводимой Приморской государственной картинной галереей, также мои коллеги из Беларуси приезжали в Самару на конференцию, посвященную тому же художнику, организованную Самарским областным художественным музеем. И сейчас мы обсуждаем идеи о создании будущих обменных проектов".

В рамках круглого стола также подписано Соглашение о сотрудничестве между Белорусской государственной академией музыки и Самарским музыкальным училищем им. Д.Г.Шаталова. Для участников мероприятия была проведена экскурсия по Академии музыки, а также прозвучал концерт, подготовленный педагогами и студентами учреждения.

В рамках Дней культуры прошли Дни документального кино Самарской области. Торжественное открытие состоялось в кинотеатре "Победа". "Мы прибыли к вам с особой миссией - рассказать через документальное кино о сегодняшнем дне нашего региона, о его современных достижениях, о людях труда, о сохранении исторической памяти и о нашей прекрасной природе. Именно через документальное кино мы можем по-настоящему узнать друг друга", - обратилась к участникам встречи министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Кульминацией визита стал великолепный гала-концерт на сцене Белорусской государственной филармонии. Самарские и белорусские исполнители подарили зрителям насыщенную музыкальную программу, в которой прозвучали произведения, дорогие слушателям обеих стран. В концертной программе приняли участие Государственный академический Волжский русский народный хор имени П.М.Милославова, Молодежный хор Самарской области и Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича. Музыкальный вечер еще раз показал, насколько близки наши народы, и стал прекрасным продолжением добрых традиций союзного сотрудничества.