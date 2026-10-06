В Минске прошли Дни культуры Самарской области

Состоялся масштабный визит делегации Самарской области в Республику Беларусь, ознаменовавший проведение Дней Самарской культуры. Рабочая поездка, направленная на укрепление братских связей между регионами, включала в себя официальные переговоры, знакомство с ведущими учреждениями культуры Республики и насыщенную творческую программу.
В рамках визита самарская делегация посетила знаковые объекты культуры Минска: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Мирский замок и Несвижский дворец - два выдающихся архитектурных шедевра Беларуси - и Национальную библиотеку. Участники делегации совершили обзорную прогулку по уникальному зданию библиотеки, познакомились с ее архитектурными особенностями и технологическими возможностями, а в Музее книги увидели редчайшие книжные раритеты.
Центральным событием деловой программы стала встреча министров. Министр культуры Республики Беларусь Марат Марков и министр культуры Самарской области Ирина Калягина провели в Минске предметные переговоры. Стороны обсудили дальнейшее развитие культурного сотрудничества, отметив его многолетний и содержательный характер. Участники встречи подчеркнули, что культурный диалог Беларуси и Самарской области продолжает развиваться, создавая новые возможности для творческого обмена, укрепления профессиональных связей и взаимного обогащения культурной жизни.
"Такие творческие визиты - не просто обмен программами. Это живой мост дружбы между нашими братскими народами, который мы строим и укрепляем вместе с вами, подчеркивая нашу неразрывную духовную и культурную общность", - отметила Ирина Калягина.
В рамках переговоров также состоялся круглый стол на базе Белорусской государственной академии музыки. На встрече были обсуждены совместные творческие планы. Одно из направлений сотрудничества - проекты Национального академического театра оперы и балета Республики Беларусь и Самарского театра оперы и балета им. Д.Шостаковича. Между театрами действует меморандум о двустороннем сотрудничестве. В течение трех последних лет наш театр дважды выступал на Минском международном Рождественском оперном форуме, а коллектив Большого театра Беларуси и его ведущие солисты приняли участие в таких масштабных фестивалях, как "Славянский дом", "Наследие. Опера", "Шостакович. Над временем".
"Самарский театр оперы и балета активно позиционирует себя на международном уровне. Наши партнерские отношения с Республикой Беларусь давно переросли в дружеские. Мы искренне верим, что этот творческий союз будет только крепнуть, и мы осуществим еще не один совместный проект", - прокомментировал художественный руководитель и главный дирижер театра "Шостакович Опера Балет" Евгений Хохлов.
Алла Шахматова, директор Самарского художественного музея, отметила: "Полтора года назад подписано соглашение между Национальным художественным музеем Республики Беларусь и Самарским областным художественным музеем. Но мы работаем вместе на протяжении последних семи лет: вместе представляли произведения своих коллекций во Владивостоке на выставке Ильи Ефимовича Репина, проводимой Приморской государственной картинной галереей, также мои коллеги из Беларуси приезжали в Самару на конференцию, посвященную тому же художнику, организованную Самарским областным художественным музеем. И сейчас мы обсуждаем идеи о создании будущих обменных проектов".
В рамках круглого стола также подписано Соглашение о сотрудничестве между Белорусской государственной академией музыки и Самарским музыкальным училищем им. Д.Г.Шаталова. Для участников мероприятия была проведена экскурсия по Академии музыки, а также прозвучал концерт, подготовленный педагогами и студентами учреждения.
В рамках Дней культуры прошли Дни документального кино Самарской области. Торжественное открытие состоялось в кинотеатре "Победа". "Мы прибыли к вам с особой миссией - рассказать через документальное кино о сегодняшнем дне нашего региона, о его современных достижениях, о людях труда, о сохранении исторической памяти и о нашей прекрасной природе. Именно через документальное кино мы можем по-настоящему узнать друг друга", - обратилась к участникам встречи министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Кульминацией визита стал великолепный гала-концерт на сцене Белорусской государственной филармонии. Самарские и белорусские исполнители подарили зрителям насыщенную музыкальную программу, в которой прозвучали произведения, дорогие слушателям обеих стран. В концертной программе приняли участие Государственный академический Волжский русский народный хор имени П.М.Милославова, Молодежный хор Самарской области и Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича. Музыкальный вечер еще раз показал, насколько близки наши народы, и стал прекрасным продолжением добрых традиций союзного сотрудничества.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...