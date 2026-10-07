Икону святого Георгия Победоносца передали военнослужащим 1445-го мотострелкового полка в Самаре

В Самаре военнослужащим 1445-го мотострелкового полка передали икону святого великомученика Георгия Победоносца. Передача состоялась 6 октября в храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца после молебна и освящения образа. Икону создавали около года, а вместе с ней военнослужащим отправят небольшие ламинированные образы с личными пожеланиями и словами поддержки.

Традиция полковых икон имеет давнюю историю и сохраняется сегодня. Об этом рассказал иеромонах Никита, руководитель Административного секретариата Самарской епархии.

"В годы Великой Отечественной войны приносили святые мощи, иконы на фронт и на все боевые точки. Поддерживая эту добрую традицию, передаем для наших воинов икону великомученика Георгия Победоносца, одного из покровителей нашего российского воинства. Это будет хороший духовный посыл для наших ребят, которым сейчас непросто. В окопах не бывает неверующих. И это самая действенная духовная поддержка, которую церковь может оказать нашим бойцам", - сказал он.

Образ написала ученица "Русской иконописной школы" Светлана Дерин. Над иконой она работала около года, а после завершения передала ее школе с пожеланием, чтобы образ послужил доброму и богоугодному делу. По словам Елены Стажук, основателя и руководителя школы, Дерин много лет изучала иконопись и каждый свой образ создавала с надеждой, что он будет нужен людям.

"Светлана - православная христианка, является прихожанкой храма и входит в христианскую православную общину. Она всю жизнь мечтала писать иконы и с большим благоговением отнеслась к написанию образа, который целенаправленно хотела направить на доброе дело. Какое именно дело будет, она не знала, но молилась о том, чтобы образ был нужен людям. И в этот момент к нам обратились представители Самарского областного отделения Союза журналистов России - им нужна была икона, которую можно было бы передать бойцам в полк. Оказалось, что образ святого Георгия Победоносца очень точно соответствует этой задаче. Все сложилось: образ, написанный с таким намерением, теперь попадет именно туда, где его ждут и где он будет нужен", - рассказала Стажук.

Выбор святого Георгия Победоносца оказался связан и с замыслом самой передачи. В православной традиции он считается одним из покровителей воинства, а его образ в данном случае должен стать для военнослужащих духовной поддержкой.

К передаче иконы присоединились Самарская епархия, "Русская иконописная школа" и Самарское областное отделение Союза журналистов России. На проведение молебна, освящения и передачи образа было получено благословение митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия.

Само событие стало частью патриотического проекта "Самарский полк 1445", инициированного Самарским областным отделением Союза журналистов России. Организация проекта направлена на системную поддержку военнослужащих полка и их семей; в его работе участвует Благотворительный фонд "Самарский полк 1445".

Адвокат и член попечительского совета проекта Алексей Кокин подчеркнул, что икона отправится к военнослужащим не отдельно, а вместе с очередной партией гуманитарной помощи.

"Сегодня икона была передана для того, чтобы наши воины чувствовали нашу большую поддержку и понимали, что наш христианский храм - он всегда с нами и с ними тоже. Поэтому мы о них помним, любим и всегда рядом. Икона идет не сама по себе, а вместе с очередным гуманитарным грузом, который благотворительный фонд "Самарский полк 1445" в очередной раз собирает для передачи нашим ребятам", - отметил он.

По словам Кокина, помощь военнослужащим формируется с учетом их актуальных запросов. При этом поддержка проекта распространяется не только на бойцов, но и на членов их семей.

Отдельным продолжением этой инициативы стали небольшие ламинированные иконы. На обороте каждого образа написаны личные пожелания и слова поддержки для военнослужащих. Таким образом, вместе с большой иконой в полк отправятся и небольшие образы, которые можно передать непосредственно каждому бойцу.

Во время молебна представитель епархии также напомнил о молитвенной поддержке военнослужащих.

"Церковь была со своим народом, есть и будет со своим народом - со своим воинством", - сказал священнослужитель во время богослужения.

Для проекта "Самарский полк 1445" эта передача стала еще одним направлением помощи военнослужащим и их близким - наряду со сбором и отправкой гуманитарных грузов, поддержкой родственников и другими инициативами.

Значение этой поддержки для военнослужащих отметил подполковник Сергей Сальников, бывший заместитель командира 1445-го мотострелкового полка. По его словам, передача иконы стала возможностью показать бойцам, находящимся на передовой, что о них помнят на Самарской земле.

"Сегодняшнее мероприятие как раз направлено на то, чтобы показать ребятам, находящимся на передовой, что Самарская земля их помнит, их ценит. В качестве такой духовной помощи организована передача святого образа великомученика Георгия Победоносца, которую мы обязательно донесем до ребят, находящихся в окопах", - сказал Сальников.

Он также отметил роль Союза журналистов России в создании проекта и подчеркнул, что его работа не ограничивается помощью военнослужащим на передовой.

"Спасибо Союзу журналистов Самарской области - они инициировали этот проект, в рамках которого трепетно подходят ко всем просьбам наших бойцов и командиров. Это касается не только гуманитарной помощи бойцам, но и помощи родственникам наших солдат: вдовам погибших, матерям", - отметил Сальников.