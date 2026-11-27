В пятницу, 27 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Шостаковича состоялось торжественное собрание в преддверии Дня матери. Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил женщин и вручил региональные награды.
"Большая честь — поздравить самых дорогих наших людей — мам с наступающим Днем матери. Искренне, от всей души хочу вас поблагодарить за ваш жизненный путь, который сопровождался самой большой радостью — вы мамы. Ваши сыновья и дочери, которых вы воспитали, стали по-настоящему опорой нашего региона. Нет ни одного направления в жизни, где бы роль женщины была второстепенной. Вам удается совмещать трудовые подвиги и хранить семейный очаг, помогать мужчинам — мужьям, сыновьям, внукам в их становлении и при этом оставаться очаровательными, добрыми", — обратился глава региона к присутствующим в зале женщинам, в числе которых были матери, воспитывающие родных и приемных детей, многодетные матери, жены и матери защитников Отечества, матери Героев России.
Губернатор выразил особую благодарность женщинам, чьи мужья, сыновья и внуки сейчас защищают нашу страну в зоне СВО и в тылу в составе отряда "БАРС — крылья". "Их стойкость и мужество зиждется на том, что они получают добрую весточку от вас, общаются с вами, и каждый в сложную минуту думает о доме и о маме, о семье. Это очень дорогого стоит, — отметил он. — Спасибо всем тем матерям, которые ждут своих сыновей — ждут, поддерживают и знают точно, что они вернутся".
Также Вячеслав Федорищев обратился со словами поддержки ко всем матерям, чьи сыновья отдали жизнь, выполняя воинский долг: "Сердце матери, которая потеряла сына, хочется сильно беречь. Меры поддержки — это, конечно, очень важно и мы это делаем. Но самое главное, знайте: мы все вместе. Мы всегда рядом с вами".
Высшая степень признания материнского подвига — звание "Мать-героиня", эта награда установлена Указом президента РФ Владимира Путина. В Самарской области этого звания удостоены пять жительниц. На региональном уровне также отмечаются заслуги в воспитании детей.
В ходе торжественного мероприятия Вячеслав Федорищев вручил знаки отличия "Материнская доблесть" I и II степеней, Почетный Знак Губернатора Самарской области "За служение людям". Среди награжденных — жительницы Самары, Октябрьска, Кинеля, Чапаевска, Тольятти, Пестравского, Кошкинского, Богатовского, Шигонского, Красноярского, Нефтегорского, Елховского, Сызранского, Кинель-Черкасского, Похвистневского районов.
Всего в Самарской области с 2007 г. по настоящее время знаком отличия "Материнская доблесть" I и II степеней награждены 5068 многодетных матерей.
Забота о семьях с детьми, поддержка материнства — государственные приоритеты, отраженные в нацпроекте "Семья". В регионе для семей с детьми реализуются 42 меры социальной поддержки, ими пользуются более 222 тыс. семей. Растет число многодетных семей. Если в 2025 г. их было более 42600, то в этом году — уже порядка 44000.
Мария Столярова, которая награждена знаком отличия "Материнская доблесть" II степени, воспитывает шестерых детей — у нее четыре сына и две дочери. "Всем мамам хочу пожелать большой любви, счастья, здоровья, крепости духовной, всех благ, чтобы в доме всегда царили радость, гармония, уют, чтобы близкие вас ценили, любили и всегда радовали", — обратилась она.
По ее словам, примером для нее стала мама. "Хочу поблагодарить свою маму за показанный пример материнства. Я сама из многодетной семьи, у меня брат и сестра, мы росли в 90-е годы. Мама своим примером показала, что большая семья — это чудесно. Тогда не было такой поддержки, а сейчас государство оказывает большую помощь. Всех мамочек и бабушек еще раз с этим чудесным днем, счастья, здоровья, всего самого доброго", — пожелала Мария.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...