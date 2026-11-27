Житель Самарской области столкнулся с неприятной бюрократической ловушкой. Оказалось, что у него есть полный тезка из другого региона с такими же фамилией, именем, отчеством и даже датой рождения. При этом "двойник" находится в федеральном розыске, и из‑за полного совпадения данных проблемы посыпались на ни в чем не повинного самарца.

У мужчины начались трудности при взаимодействии с органами внутренних дел, так как система воспринимала его как разыскиваемого. За помощью Александр обратился к Уполномоченному по правам человека в Самарской области.

Ситуацию удалось урегулировать после того, как Уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина направила запрос в Главный информационно‑аналитический центр МВД России. По итогам проверки сведения о гражданах разделили, ошибки в идентификации устранены.