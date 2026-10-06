В Самаре сократили число автобусов на трех маршрутах

Популярность маршруток в Самаре продолжает падать. Это приводит к корректировке схемы организации движения автобусов.

Оценку регулирующего воздействия проходят поправки в реестр муниципальных маршрутов. Они предусматривают сокращение числа автобусов, обслуживающих три направления.

По маршруту №4 (Олимпийская - Железнодорожный вокзал) будут курсировать уже не 30 машин, а 10. Также сократится число 89-х автобусов (НФС - ул. Дзержинского) - с 55 до 15, а 99-х (Олимпийская - Железнодорожный вокзал) - с 35 до 10.

Как пояснили Волга Ньюс в департаменте транспорта Самары, на этих маршрутах снизился пассажиропоток. Поэтому часть автобусов решено перебросить на более востребованные направления.