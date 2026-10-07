Аудитория госпабликов Самарской области в МАХ превысила 630 тысяч пользователей

По данным ЦУР Самарской области, количество пользователей госпабликов в МАХ в регионе составляет 634778 человек.
В топ-10 госпабликов по количеству подписчиков в Самарской области входят:
- канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева;
- РСЧС Самарская область;
- МЧС Самарской области;
- Министерство здравоохранения Самарской области;
- Министерство образования Самарской области;
- Тольяттинский госуниверситет;
- Медиаагентство "Самара 450";
- Образовательный центр "Южный город";
- Самарская область;
- Город Сызрань.
Как сообщает пресс-служба национального мессенджера, ежедневная аудитория MAX по итогам сентября превысила 90 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 140 миллионов человек, в том числе более 11,5 миллиона иностранных пользователей из стран СНГ. В среднем пользователи нацмессенджера отправляют более 1,9 миллиарда сообщений и совершают порядка 34 миллионов звонков в сутки. За год в нацмессенджере создано более 15 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 570 миллионов подписчиков.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...