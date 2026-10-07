Аудитория госпабликов Самарской области в МАХ превысила 630 тысяч пользователей

По данным ЦУР Самарской области, количество пользователей госпабликов в МАХ в регионе составляет 634778 человек.

В топ-10 госпабликов по количеству подписчиков в Самарской области входят:

Как сообщает пресс-служба национального мессенджера, ежедневная аудитория MAX по итогам сентября превысила 90 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 140 миллионов человек, в том числе более 11,5 миллиона иностранных пользователей из стран СНГ. В среднем пользователи нацмессенджера отправляют более 1,9 миллиарда сообщений и совершают порядка 34 миллионов звонков в сутки. За год в нацмессенджере создано более 15 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 570 миллионов подписчиков.