В Самарской области стартовал шестой сезон конференции "Наука. Смелость. Изобретения"

С 6 по 8 октября в Самарской области проходит открытая межрегиональная инженерно-технологическая конференция "Наука. Смелость. Изобретения" - шестой сезон масштабного образовательного события для школьников и студентов, увлеченных наукой и технологиями. За шесть сезонов участниками конференции стали более 1800 человек из 41 региона России.
"Наука. Смелость. Изобретения" - это пространство для развития инженерного мышления, обмена опытом и поиска новых решений, где знания превращаются в реальные проекты, а интерес к технологиям - в первые шаги будущих изобретателей.
В 2026 г. конференция проходит в два этапа: заочный собрал 224 заявки из 12 регионов, по итогам отбора в очный этап прошли 128 участников из девяти регионов. Работа ведется в девяти секциях - индивидуальных ("Программные разработки", "Электрические устройства и приборы", "Техническое моделирование", "Биотехнологии") и командных ("Беспилотные летательные аппараты", "Биотех", "Инженерные состязания", "ИТ-хакатон", "Инженерная графика").
Ключевое нововведение шестого сезона - расширение программы командных состязаний: к секциям "БПЛА", "Биотех" и "Инженерные состязания" добавились "ИТ-хакатон" и "Инженерная графика". В рамках хакатона команды в режиме реального времени разрабатывают программное решение по техническому заданию, а участники секции "Инженерная графика" проходят путь от измерений физической заготовки до трехмерной модели и чертежа в трех видах. Новые форматы отвечают на растущий запрос детей на соревнование, где нужно не готовый проект показывать, а сообща найти решение задачи здесь и сейчас.
Помимо конкурсной программы, участников ждет просветительский фестиваль "Взломай код" с мастер-классами, интерактивными площадками и лекторием. Спикеры - Сергей Денисов (АНО "Экология, культура и технологии"), Александра Алымова (МГТУ им. Н.Э.Баумана), Вера Жажина (НКО АСИД, МГТУ им. Баумана) и Данил Федоренко (Бузулукский бор).
По итогам защиты проектов в каждой возрастной категории определят победителей и призеров. Участники получат профессиональную обратную связь от экспертов отрасли, преподавателей вузов и специалистов IT-сферы, а также рекомендации по развитию проектов.
Организаторами мероприятия выступают министерство образования Самарской области, Поволжское управление Минобразования региона, Новокуйбышевский ресурсный центр (Центр технического творчества детей "НОВАпарк") и Самарский региональный центр для одаренных детей. Конференция проводится при поддержке Благотворительного фонда "Виктория".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...