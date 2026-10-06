В Самарской области стартовал шестой сезон конференции "Наука. Смелость. Изобретения"

С 6 по 8 октября в Самарской области проходит открытая межрегиональная инженерно-технологическая конференция "Наука. Смелость. Изобретения" - шестой сезон масштабного образовательного события для школьников и студентов, увлеченных наукой и технологиями. За шесть сезонов участниками конференции стали более 1800 человек из 41 региона России.

"Наука. Смелость. Изобретения" - это пространство для развития инженерного мышления, обмена опытом и поиска новых решений, где знания превращаются в реальные проекты, а интерес к технологиям - в первые шаги будущих изобретателей.

В 2026 г. конференция проходит в два этапа: заочный собрал 224 заявки из 12 регионов, по итогам отбора в очный этап прошли 128 участников из девяти регионов. Работа ведется в девяти секциях - индивидуальных ("Программные разработки", "Электрические устройства и приборы", "Техническое моделирование", "Биотехнологии") и командных ("Беспилотные летательные аппараты", "Биотех", "Инженерные состязания", "ИТ-хакатон", "Инженерная графика").

Ключевое нововведение шестого сезона - расширение программы командных состязаний: к секциям "БПЛА", "Биотех" и "Инженерные состязания" добавились "ИТ-хакатон" и "Инженерная графика". В рамках хакатона команды в режиме реального времени разрабатывают программное решение по техническому заданию, а участники секции "Инженерная графика" проходят путь от измерений физической заготовки до трехмерной модели и чертежа в трех видах. Новые форматы отвечают на растущий запрос детей на соревнование, где нужно не готовый проект показывать, а сообща найти решение задачи здесь и сейчас.

Помимо конкурсной программы, участников ждет просветительский фестиваль "Взломай код" с мастер-классами, интерактивными площадками и лекторием. Спикеры - Сергей Денисов (АНО "Экология, культура и технологии"), Александра Алымова (МГТУ им. Н.Э.Баумана), Вера Жажина (НКО АСИД, МГТУ им. Баумана) и Данил Федоренко (Бузулукский бор).

По итогам защиты проектов в каждой возрастной категории определят победителей и призеров. Участники получат профессиональную обратную связь от экспертов отрасли, преподавателей вузов и специалистов IT-сферы, а также рекомендации по развитию проектов.

Организаторами мероприятия выступают министерство образования Самарской области, Поволжское управление Минобразования региона, Новокуйбышевский ресурсный центр (Центр технического творчества детей "НОВАпарк") и Самарский региональный центр для одаренных детей. Конференция проводится при поддержке Благотворительного фонда "Виктория".