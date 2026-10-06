Новой автобусной остановке на Ракитовском шоссе дали название

В районе жилых комплексов "Московский" и "Рассвет" будет останавливаться 87-й автобус. Сейчас оценку регулирующего воздействия проходят поправки в реестр муниципальных маршрутов, предусматривающие соответствующие изменения.

Остановки общественного транспорта организовали на Ракитовском шоссе. Они будут называться "Жилые комплексы "Московский" и "Рассвет".

Как сообщали в мэрии, также будет перенесен светофор в районе дома №2, строение 5, регулирующий выезд из ЖК "Московский", а от ЖК "Рассвет" до Московского шоссе построят тротуар.