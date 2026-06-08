В районе ЖК "Московский" и "Рассвет" обустроят автобусные остановки

В Самаре обеспечат доступность общественного транспорта для жителей ЖК "Московский" и "Рассвет", расположенных в границах Московского и Ракитовского шоссе. Об этом стало известно на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 8 июня.

"Департамент транспорта разработал проект организации дорожного движения, предусматривающий обустройство остановок общественного транспорта на Ракитовском шоссе с карманами для заезда автобусов, посадочными площадками, тротуарами и пешеходными переходами. Также будет перенесен светофор в районе дома №2, строение 5, регулирующий выезд из ЖК "Московский", - сообщил мэр Самары Иван Носков.

По его словам, от ЖК "Рассвет" до Московского шоссе построят тротуар. Также будет реализована схема организации дорожного движения, которая предусматривает устройство остановочного пункта. Срок выполнения работ - 30 августа 2026 года.