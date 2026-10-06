Сделано в Самарской области: 9 и 10 октября лучшее от местных производителей покажут на "Всероссийской ярмарке"

В Самаре пройдет "Всероссийская ярмарка". Мероприятие состоится 9 и 10 октября.

Свое участие в ярмарке уже подтвердили 70 продающих товаропроизводителей и фермеров. На ярмарке будут представлены товары участников проекта Минпромторга "Самарский продукт", "Сделано в Самарской области", что гарантирует покупателям местное происхождение и высокое качество продукции.

В программе первого дня ярмарки на площадке универсальной муниципальной ярмарки на пересечении улиц Киевской и Тухачевского (ул.Партизанская 55Е).:

• Продажа свежих сельскохозяйственных товаров, мясных и молочных деликатесов, фермерских сыров, бакалеи и сладостей;

• Выставка-продажа ремесленных изделий ручной работы;

• Дегустации продукции местных товаропроизводителей;

• Работа интерактивных площадок и мастер-классов;

• Развлекательная программа и выступления самарских творческих коллективов.

Второй день ярмарки пройдет 10 октября в ТРЦ "МЕГА Самара" (Московское шоссе, 24-й км, 5).

На площадке центрального холла свою продукцию представят не менее 25 местных брендов одежды, 15 производителей аксессуаров и мастера народных художественных промыслов. Особое внимание будет уделено поддержке локальных производителей. Гостей ждут модные показы на подиуме, выставка костюмов и экспертный лекторий.