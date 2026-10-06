Самарская область вошла в топ-20 по количеству заявок на педагогические чтения "Моя страна — моя Россия"

Подведены итоги заявочной кампании IV Всероссийских педагогических чтений конкурса "Моя страна — моя Россия" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Всего поступило 2711 заявок от педагогов из 75 регионов страны, в том числе 53 от представителей Самарской области.

Всероссийские педагогические чтения объединяют опыт педагогов из разных регионов страны и помогают распространять авторские подходы к обучению и воспитанию. Проект направлен на выявление лучших педагогических практик, современных технологий и методик гражданско-патриотического воспитания и формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.

"За восемь лет работы Президентской платформы "Россия — страна возможностей" мы увидели, что настоящие перемены начинаются там, где есть неравнодушный наставник. Проект "Моя страна — моя Россия" занимает особое место в нашей линейке: это не просто конкурс, а настоящая школа гражданственности, где педагоги, передавая знания, учат молодых людей мечтать о своей стране и действовать ради ее будущего. Стоит отметить, что именно педагогические чтения стали тем пространством, где личный опыт учителя превращается в общее достояние, а инициативы из Самарской области и других регионов получают импульс для развития на благо всей России", — подчеркнула директор по коммуникациям Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Ольга Добрина.

Самой масштабной номинацией стала "Моя педагогическая инициатива". В ней представлено более 2 тыс. работ — три четверти всех поступивших заявок. Это авторские практики, основанные на профессиональном опыте педагогов и направленные на формирование общероссийской гражданской идентичности. Почти 450 заявок поступило в номинацию "Воспитатель созидателя". Их авторы работают с научно-техническим творчеством, исследовательской деятельностью детей и молодежи, рассказывают об отечественной науке, технологиях и людях, которые их создают. В номинации "Народный ларец" представлено 184 практики, связанные с фольклором, семейным воспитательным опытом и взаимодействием педагогов с родителями.

Больше половины всех заявок относятся к школьному образованию. На основное общее образование приходится 29,8% практик, на начальное — 14,2%, на дошкольное — 13,9%. Также представлены разработки для высшего, среднего профессионального, среднего общего и дополнительного образования. При этом доля дошкольных практик заметно выросла: с 9% в 2025 году до 13,9% в 2026-м.

От Самарской области свои практики на IV Всероссийские педагогические чтения конкурса "Моя страна — моя Россия" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" представили 53 педагога, что свидетельствует о стремлении регионального педагогического сообщества вносить вклад в развитие отечественного образования. Наибольшее количество практик представлено в категории основного общего образования.

При подаче практики педагогам предлагалось соотнести проект с одной или несколькими из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, закрепленных в Указе Президента Российской Федерации № 809. Чаще всего авторы выбирали патриотизм, гражданственность, историческую память и преемственность поколений, взаимопомощь и взаимоуважение. Среди наиболее распространенных ориентиров также оказались созидательный труд и коллективизм.

"Для нас важно, чтобы сильная педагогическая практика не оставалась опытом одной школы, одного колледжа или одного автора. Чтения создавались именно как пространство, где решение, которое уже доказало свою эффективность в одном регионе, может стать полезным для коллег в десятках других территорий. В этом году мы впервые встречаемся в Смоленске, Молодежной столице России, и это очень точное место для такого разговора. Ведь в центре каждой педагогической практики в конечном счете находится молодой человек и те возможности, которые мы вместе можем для него создать", — подчеркнул руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Дмитрий Турлаков.

На данном этапе работы проходят экспертную оценку. 13 октября станут известны имена 150 авторов лучших практик, которые получат приглашение на очный этап IV Всероссийских педагогических чтений.

С 18 по 20 ноября педагогов из разных регионов страны впервые примет Смоленск — Молодежная столица России 2026 года. На очной программе авторы представят свои разработки коллегам, обсудят возможности их применения в других образовательных организациях и смогут найти партнеров для дальнейшего развития своих инициатив.

Всероссийские педагогические чтения являются частью программы постконкурсного сопровождения Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" и реализуются при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского государственного гуманитарного университета, Смоленского государственного университета, Российской академии образования и Федерального агентства по делам молодежи.

Проект "Моя страна — моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Фонда президентских грантов.



