Самарская область вошла в топ-20 по количеству заявок на педагогические чтения "Моя страна — моя Россия"

Подведены итоги заявочной кампании IV Всероссийских педагогических чтений конкурса "Моя страна — моя Россия" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Всего поступило 2711 заявок от педагогов из 75 регионов страны, в том числе 53 от представителей Самарской области.
Всероссийские педагогические чтения объединяют опыт педагогов из разных регионов страны и помогают распространять авторские подходы к обучению и воспитанию. Проект направлен на выявление лучших педагогических практик, современных технологий и методик гражданско-патриотического воспитания и формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.
"За восемь лет работы Президентской платформы "Россия — страна возможностей" мы увидели, что настоящие перемены начинаются там, где есть неравнодушный наставник. Проект "Моя страна — моя Россия" занимает особое место в нашей линейке: это не просто конкурс, а настоящая школа гражданственности, где педагоги, передавая знания, учат молодых людей мечтать о своей стране и действовать ради ее будущего. Стоит отметить, что именно педагогические чтения стали тем пространством, где личный опыт учителя превращается в общее достояние, а инициативы из Самарской области и других регионов получают импульс для развития на благо всей России", — подчеркнула директор по коммуникациям Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Ольга Добрина.
Самой масштабной номинацией стала "Моя педагогическая инициатива". В ней представлено более 2 тыс. работ — три четверти всех поступивших заявок. Это авторские практики, основанные на профессиональном опыте педагогов и направленные на формирование общероссийской гражданской идентичности. Почти 450 заявок поступило в номинацию "Воспитатель созидателя". Их авторы работают с научно-техническим творчеством, исследовательской деятельностью детей и молодежи, рассказывают об отечественной науке, технологиях и людях, которые их создают. В номинации "Народный ларец" представлено 184 практики, связанные с фольклором, семейным воспитательным опытом и взаимодействием педагогов с родителями.
Больше половины всех заявок относятся к школьному образованию. На основное общее образование приходится 29,8% практик, на начальное — 14,2%, на дошкольное — 13,9%. Также представлены разработки для высшего, среднего профессионального, среднего общего и дополнительного образования. При этом доля дошкольных практик заметно выросла: с 9% в 2025 году до 13,9% в 2026-м.
От Самарской области свои практики на IV Всероссийские педагогические чтения конкурса "Моя страна — моя Россия" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" представили 53 педагога, что свидетельствует о стремлении регионального педагогического сообщества вносить вклад в развитие отечественного образования. Наибольшее количество практик представлено в категории основного общего образования.
При подаче практики педагогам предлагалось соотнести проект с одной или несколькими из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей, закрепленных в Указе Президента Российской Федерации № 809. Чаще всего авторы выбирали патриотизм, гражданственность, историческую память и преемственность поколений, взаимопомощь и взаимоуважение. Среди наиболее распространенных ориентиров также оказались созидательный труд и коллективизм.
"Для нас важно, чтобы сильная педагогическая практика не оставалась опытом одной школы, одного колледжа или одного автора. Чтения создавались именно как пространство, где решение, которое уже доказало свою эффективность в одном регионе, может стать полезным для коллег в десятках других территорий. В этом году мы впервые встречаемся в Смоленске, Молодежной столице России, и это очень точное место для такого разговора. Ведь в центре каждой педагогической практики в конечном счете находится молодой человек и те возможности, которые мы вместе можем для него создать", — подчеркнул руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Дмитрий Турлаков.
На данном этапе работы проходят экспертную оценку. 13 октября станут известны имена 150 авторов лучших практик, которые получат приглашение на очный этап IV Всероссийских педагогических чтений.
С 18 по 20 ноября педагогов из разных регионов страны впервые примет Смоленск — Молодежная столица России 2026 года. На очной программе авторы представят свои разработки коллегам, обсудят возможности их применения в других образовательных организациях и смогут найти партнеров для дальнейшего развития своих инициатив.
Всероссийские педагогические чтения являются частью программы постконкурсного сопровождения Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" и реализуются при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российского государственного гуманитарного университета, Смоленского государственного университета, Российской академии образования и Федерального агентства по делам молодежи.
Проект "Моя страна — моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Фонда президентских грантов.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...