У Премии имени Бориса Кожина появилось новое направление - "Видеоистория"

Книготорговая компания "Метида" объявляет о старте нового, четвертого сезона Областной творческой премии имени Бориса Александровича Кожина - известного кинодокументалиста, сценариста, писателя, педагога и летописца Самарского края.

В этом году Премия заметно расширяет формат. Впервые конкурс пройдет по двум направлениям: "Литература и журналистика" и "Видеоистория".

Общий призовой фонд увеличен до 200 тыс. рублей.

Появление направления "Видеоистория" символично. С 1978 по 2010 год Борис Александрович Кожин был главным редактором Куйбышевской, а затем Самарской студии кинохроники, где проработал в общей сложности более 40 лет.

Главная идея Премии остается неизменной - не только воздать дань памяти Бориса Александровича Кожина, но и рассказывать о людях, чья жизнь и деятельность связаны с Самарской областью и кто своим трудом, поступками, инициативами, профессиональной или общественной деятельностью делает полезное и значимое дело для людей и территории. Также Премия призвана стимулировать создание творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о таких людях.

Именно человеческое содержание всегда отличало работы участников Премии.

"Все работы, присланные на конкурс, содержат частичку света и доброты, которые всегда были у Бориса Александровича Кожина. Не было ни одного сухого, чисто информационного материала, во всех работах была душа", - отмечает Сергей Силантьев, исполнительный директор информационного портала "Волга Ньюс", член жюри.

А лауреат Премии, журналист Алексей Сергушкин так сформулировал ее главный смысл: "За 25 лет журналистской работы я много раз убеждался, что о чем бы мы ни писали - об экономике ли, или о социальной сфере, о заводах, колхозах, истории, культуре - мы так или иначе все равно пишем о человеке".

Прием работ продлится до 15 ноября 2026 года. Положение о Премии опубликовано на сайте metida.ru в разделе "Премия имени Б.А.Кожина": https://metida.ru/premiya-kozhina

Материалы участников конкурса принимаются на адрес secretar@metida.ru

Справки по телефонам: 269-17-27 или 8 927 208 77 77.