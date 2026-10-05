Написанный ГигаЧатом роман "Мёртвые души. Возрождение" поступил в продажу

В преддверии своего 185-летия Сбер выпускает в продажу роман "Мёртвые души. Второй том. Возрождение". Это продолжение бессмертного романа Николая Гоголя, текст которого создала большая языковая модель ГигаЧат. Над культурно-исследовательским проектом вместе со специалистами Сбера работала команда экспертов: историков, литературоведов, лингвистов и инженеров. Это первое произведение, созданное искусственным интеллектом в стилистике классика мировой литературы.

Второй том "Мёртвых душ" — одна из самых загадочных творческих катастроф в мировой литературе. Сожжённая автором в ночь на 24 февраля 1852 года рукопись стала поводом для споров, гипотез и домыслов. Работа над проектом заняла больше года. В отличие от простой компиляции текстов, специалисты Сбера и приглашённые эксперты провели сложнейшую научно-исследовательскую работу. ГигаЧат был обучен на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах, черновиках, записных книжках, на трудах его современников — Пушкина, Достоевского, Тургенева, — а также на философских работах, библейских текстах и даже живописи, которую ценил классик.

Для оценки результата была разработана система из 11 параметров, включающая лексическое разнообразие (архаизмы, гоголевские неологизмы), синтаксис (длинные риторические периоды), гротеск, комичную пластику диалогов и активное присутствие автора-рассказчика. Каждый сгенерированный эпизод проверялся экспертами на уникальность: искусственный интеллект учился создавать новые смыслы, а не копировать классика. Написанное нейросетью тщательно проверяли, чтобы она занималась не компиляцией из гоголевских текстов, а создавала семантические образы с новыми смыслами.

Текст, который получился, — безусловно, не Гоголь. Но это текст, созданный по законам гоголевского повествования, что стало возможным благодаря синергии человека и искусственного интеллекта. Также результатом работы стало не только литературное произведение, но и 21 иллюстрация, созданная ГигаЧатом в стилистике художника А. Агина, автора иллюстраций первого тома "Мёртвых душ", вышедших при жизни Гоголя.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"Споры вокруг второго тома "Мёртвых душ" не утихают до сих пор: почему писатель уничтожил рукопись, какой была судьба героев? Наш проект не ставит точку в этих спорах, но предлагает читателю новый культурный опыт. Возрождая утраченное, мы опирались на глубокую научную базу и уважение к автору и ставили перед собой две ключевые задачи. Первая — исследовательская: показать, что нейросети могут быть не просто помощниками в повседневных делах, а сложными инструментами анализа и синтеза в руках профессионалов. Вторая — просветительская: привлечь внимание молодого поколения к русской классике, дать повод перечитать не только "Мёртвые души", но и всего Гоголя, открыть заново богатство его вселенной. И с помощью ГигаЧата сделать ещё один шаг к возрождению культурного наследия".

Проект "Мёртвые души. Возрождение" продолжил ряд инициатив Сбера по использованию искусственного интеллекта для восстановления исторической памяти: в рамках проекта "Digital Пётр" были распознаны рукописи Петра I; проект "Возрождённая коллекция" помог вернуть к жизни сотни картин, утраченных в годы Великой Отечественной войны; а в год 185-летия со дня рождения Петра Ильича Чайковского публика смогла увидеть и услышать незавершённый замысел маэстро — оперу "Мандрагора".

Книгу можно заказать в интернет-магазинах "Читай-город" и "Буквоед". В ближайшие дни она появится на маркетплейсах и в Московском доме книги, а затем постепенно дойдет до полок книжных магазинов по всей стране. Выход книги — приглашение к диалогу: получилось ли у нейросети воспроизвести "необъятную вселенную по имени Гоголь", судить читателю.