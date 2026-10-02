Иштван Орос: как привычное открывается с новой стороны

В пространстве Noodome состоялся разговор с венгерским художником-графиком и мультипликатором Иштваном Оросом, одним из признанных мастеров визуальных парадоксов и оптических иллюзий. Встреча прошла в рамках визита художника в Москву, организованного при участии ОТП Банка.

Тема беседы: "Это не то, что вы думаете: можно ли доверять тому, что мы видим?". Об этом с художником поговорили нейрофизиолог, PhD, преподаватель и коллекционер Евгения Альшанская и куратор, основательница арт-платформы "Субстанция" Сабина Чагина. Участники обсудили, как формируется наше восприятие, почему один образ может иметь несколько прочтений и как контекст меняет увиденное.

Работы Иштвана Ороса показывают, как смена ракурса помогает увидеть в привычном новые связи и возможности. Этот подход близок ценностям, которые развивает ОТП Банк: замечать больше и внимательно относиться к деталям.

Встреча объединила искусство, нейрофизиологию и разговор о внимании к деталям. Участники пришли к выводу, что способность замечать больше помогает находить неожиданные решения.