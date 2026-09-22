В галерее "Заварка" на этой неделе пройдут две экскурсии

В самарской галерее "Заварка" 25 и 27 сентября пройдут две экскурсии, сообщает пресс-служба учреждения.

В пятницу, 25 сентября, в 18:30 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Чувства (о) Дома" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Дом — неотъемлемая часть жизни, важное социальное пространство, в котором человек испытывает разные эмоции. Выставка "Чувства (о) Дома" рассуждает об этих ощущениях через воспоминания жителей Ленинского района Самары о близких и знакомых, о случайных прохожих, о тех, кто жил или живет по соседству.

Посетители увидят личные архивы жителей, факты из истории культуры города через размышления людей, анализ и работу с воспоминаниями. Проект не только представит историческую реконструкцию жилого пространства, но и станет местом для самовыражения и самоидентификации. Гости окажутся в метафорическом пространстве комнаты, коридора, подъезда, двора, магазинов и даже набережной.

В экспозиции также представлены предметы из фондов Музея Эльдара Рязанова, Самарского художественного музея, Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина, Детской картинной галереи, Музея Большого театра и других институций. Отдельное место на выставке занимают работы местных современных художников Анастасии Альбокриновой, Андрея Карпова и Яны Арбузовой, чья жизнь связана с Ленинским районом, и "картина района", которую собрал художник Филипп Крикунов из Новосибирска по рассказам жителей этого места. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 27 сентября, в 16:00 состоится обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Ее проведет научный сотрудник музея Олег Баулин. Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Благодаря реставрации сохранились уникальные элементы здания — печи и потолок, деревянные балки и двери, лестницы и чердачная зона, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова. Вход — 400 рублей (входной билет + стоимость мероприятия). Предварительная продажа билета по ссылке.