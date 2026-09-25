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Музеи и выставки Культура

Центр "Мой бизнес" Самарской области запускает вторую выставку художественных работ

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 сентября в 17:00 в региональном центре "Мой бизнес" состоится открытие выставки "Цветы в Цветах" самарского художника, граффити- и стрит-арт художника Дениса Вертиго.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Это уже вторая выставка, организованная Центром креативных индустрий Самарской области, который работает на базе регионального центра "Мой бизнес", в рамках новой услуги для художников, фотографов, дизайнеров и авторов других творческих работ.

"Новая возможность для художников представить свои работы на площадке центра "Мой бизнес" — это еще один способ продвижения региональных креативных проектов. Такие площадки помогают креативным предпринимателям становиться ближе к аудитории, открывают новые возможности для сотрудничества и показывают, что искусство является важной частью развития города и региона", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Денис Вертиго — один из заметных представителей самарской уличной художественной сцены. Занимается граффити и стрит-артом с 1998 года, за это время работал в разных художественных стилях и участвовал во множестве фестивалей и выставок. Кроме того, Денис создает масштабные городские работы и участвует в проектах по развитию стрит-арта в Самаре и других городах.

"Цветы в Цветах" — это выставка о свободе творчества, цвете и возможности создавать искусство вместе. В экспозиции представлены работы, выполненные в смешанной технике, объединенные темой цветов и природы. Яркие композиции построены на сочетании цвета, графической линии и свободной, эмоциональной манеры.

"Особую часть выставки составляют несколько работ, созданных совместно с моей четырехлетней дочерью. Эти произведения стали своеобразной творческой коллаборацией отца и дочери — встречей профессионального художественного опыта и непосредственного детского взгляда", — описал работы Денис Вертиго.

На открытии экспозиции автор проекта Денис Вертиго презентует свои работы, пообщается с гостями и ответит на их вопросы. Кроме того, прямо в зале вместе с дочерью художник создаст новую картину.

Вход на мероприятие свободный.

Представить свои работы в выставочном пространстве "ПромоАрт" Центра креативных индустрий могут как начинающие авторы, так и профессионалы. Принимаются различные форматы: живопись, фотография, дизайн, арт-объекты, панно, гравюры, постеры, предметы декоративно-прикладного искусства, визуальное и уличное искусство.

Резиденты получают до 14 дней бесплатной экспозиции, информационную поддержку проекта, возможность привлечь внимание к своему творчеству и найти новых зрителей.

Заявки принимаются по ссылке.

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