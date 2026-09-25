Центр "Мой бизнес" Самарской области запускает вторую выставку художественных работ

28 сентября в 17:00 в региональном центре "Мой бизнес" состоится открытие выставки "Цветы в Цветах" самарского художника, граффити- и стрит-арт художника Дениса Вертиго.
Это уже вторая выставка, организованная Центром креативных индустрий Самарской области, который работает на базе регионального центра "Мой бизнес", в рамках новой услуги для художников, фотографов, дизайнеров и авторов других творческих работ.
"Новая возможность для художников представить свои работы на площадке центра "Мой бизнес" — это еще один способ продвижения региональных креативных проектов. Такие площадки помогают креативным предпринимателям становиться ближе к аудитории, открывают новые возможности для сотрудничества и показывают, что искусство является важной частью развития города и региона", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.
Денис Вертиго — один из заметных представителей самарской уличной художественной сцены. Занимается граффити и стрит-артом с 1998 года, за это время работал в разных художественных стилях и участвовал во множестве фестивалей и выставок. Кроме того, Денис создает масштабные городские работы и участвует в проектах по развитию стрит-арта в Самаре и других городах.
"Цветы в Цветах" — это выставка о свободе творчества, цвете и возможности создавать искусство вместе. В экспозиции представлены работы, выполненные в смешанной технике, объединенные темой цветов и природы. Яркие композиции построены на сочетании цвета, графической линии и свободной, эмоциональной манеры.
"Особую часть выставки составляют несколько работ, созданных совместно с моей четырехлетней дочерью. Эти произведения стали своеобразной творческой коллаборацией отца и дочери — встречей профессионального художественного опыта и непосредственного детского взгляда", — описал работы Денис Вертиго.
На открытии экспозиции автор проекта Денис Вертиго презентует свои работы, пообщается с гостями и ответит на их вопросы. Кроме того, прямо в зале вместе с дочерью художник создаст новую картину.
Вход на мероприятие свободный.
Представить свои работы в выставочном пространстве "ПромоАрт" Центра креативных индустрий могут как начинающие авторы, так и профессионалы. Принимаются различные форматы: живопись, фотография, дизайн, арт-объекты, панно, гравюры, постеры, предметы декоративно-прикладного искусства, визуальное и уличное искусство.
Резиденты получают до 14 дней бесплатной экспозиции, информационную поддержку проекта, возможность привлечь внимание к своему творчеству и найти новых зрителей.
Заявки принимаются по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
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